El Gobierno asfixia a los autónomos: más impuestos y menos facturación

La situación de los trabajadores autónomos y su percepción del futuro de nuestra economía sigue empeorando con Sánchez, lo cual afecta directamente a su negocio. En concreto, "el 94,1% de los autónomos encuestados por ATA consideran que estamos atravesando una situación de inestabilidad política, ya sea a nivel nacional, internacional o ambas". Del mismo modo, "el 90% cree que esa situación afecta a su negocio o a la economía en general". Además, el problema es que esta percepción se agrava con respecto al mes de junio.

Así se desprende del la última edición del Barómetro de la situación del trabajo autónomo que elabora la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), correspondiente al tercer trimestre de 2025. Sin embargo, en lugar de reducir las cargas impositivas sobre estos trabajadores, el Gobierno propone una nueva subida de las cuotas para todos, sin excepción, que afectará especialmente a quienes menos ganan.

Los impuestos, el gran obstáculo para los autónomos

Según detalla el último Barómetro de ATA, "el 33% de los autónomos afirma que su facturación ha disminuido con relación al mismo periodo de 2024". En este sentido, más del 65% ha decidido incrementar sus precios para hacer frente a dicha situación durante este año. No obstante, según la encuestas, "uno de cada dos autónomos, el 52,1%, afirma que si todo sigue como hasta ahora se van a ver obligados a subirlos de cara a la recta final del año". Al mismo tiempo, el 16,6% de los trabajadores autónomos afirma que, ante la situación descrita, se ha visto obligado ha reducir su plantilla durante el último año.

Además, la perspectiva que tienen los autónomos de cara al futuro tampoco es nada halagüeña. En realidad, según este informe, "únicamente el 17% de los autónomos encuestados cree que su negocio crecerá en los tres últimos meses de 2025, porcentaje inferior al 15,2% registrado en junio de 2025 y al 25,3% registrado en el mismo periodo de 2024". En cambio, el 48% prevé que su actividad permanezca igual y más del 26% considera que su situación empeorará en los próximos meses.

Con todo, entre los factores que afectan a su actividad, los autónomos destacan que "el clima de inestabilidad puede afectar a su negocio o a la economía en general". Concretamente, "el 79,9% considera que la situación de inestabilidad afecta negativamente a su negocio". Asimismo, el 45,3% de los autónomos afirman verse afectados por la morosidad. Sin embargo, el pago de impuestos y las cargas administrativas son los grandes obstáculos que identifican los autónomos.

Así, el informe expone que el pago de impuestos, el factor que más afecta a estos trabajadores según la encuesta, "afecta significativamente al 83,5% de los autónomos". Del mismo modo, se detalla que "el hacer frente a las cargas impositivas afecta significativamente al 83,5% de los autónomos encuestados, seguido muy de cerca por las consecuencias de la subida generalizada de los precios (inflación), que afecta en el día a día al 83,4% de los autónomos encuestados". A ello se le suma, del mismo modo, el pago de seguros sociales, que afecta significativamente al 82,7%, y el coste de los alquileres y las hipotecas, que casi el 34% de los autónomos considera que es un obstáculo para su actividad.

La importancia de los autónomos

La persecución que sufren los autónomos es especialmente lesiva para el conjunto de la economía en un país en el que el tejido productivo lo componente principalmente las pequeñas y medianas empresas. De hecho, como podemos ver a continuación, del total de las 2.951.657 de empresas que había en el mes de agosto en España, 2.917.620 tenían menos de 50 trabajadores. Por tanto, el 98,8% de las empresas españolas eran pymes con menos de 50 empleados.

Ministerio de Industria

En este contexto, los autónomos suponen una parte importante del tejido productivo. Según los datos de la Seguridad Social, en agosto el número total de autónomos ascendía a 3.417.264 trabajadores, haciendo crecido en 34.937 trabajadores con respecto al mismo mes del año anterior (lo cual supone un incremento del 1,03%). No obstante, si comparamos el mes de agosto con el de julio, vemos que se produce un descenso del 0,3% al haber 9.586 autónomos menos. De hecho, como se puede apreciar a continuación, desde el mes de junio el número de autónomos no ha dejado de disminuir.

Seguridad Social

Así las cosas, el grueso de los trabajadores se concentra en los autónomos de entre 46 y 55 años, que suponen el 31,7% del total, mientras que el grupo de entre 56 a 65 años supusieron el 24%. Asimismo, de acuerdo con la Seguridad Social, el grupo de edad de trabajadores autónomos que más creció con respecto al año anterior, tanto en términos absolutos como relativos, fue el de 66 o más años, siendo el grupo de entre 36 y 45 años el que más disminuyó.