España, en la lista negra: más de 20 países bloquean la carne española por la dermatosis nodular

España ha pasado a formar parte de la lista negra de países con restricciones comerciales por la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica no zoonótica que afecta exclusivamente al ganado vacuno. Los primeros focos, detectados en la comarca del Alto Ampurdán (Gerona), han llevado a que Marruecos —principal destino del vacuno español en vivo— cierre sus fronteras, asestando un duro golpe a uno de los sectores más dinámicos del campo español.

Según datos de Comercio Exterior, el 43% del vacuno vivo exportado por España en 2024 (28.572 toneladas) tuvo como destino el país magrebí. Ese canal comercial, valorado en más de 111 millones de euros, está ahora completamente bloqueado.

Cierre de fronteras y bloqueo de exportaciones

La dermatosis nodular contagiosa se ha extendido por más de veinte países desde 2020, y su irrupción en España ha provocado un inmediato efecto dominó. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado que una treintena de certificados de exportación han quedado suspendidos por decisión de más de veinte países, entre ellos Argentina, Brasil, China, Canadá, Reino Unido y Marruecos.

Los bloqueos afectan no solo al ganado vacuno vivo, sino también a semen, embriones, cueros, pieles, tripas artificiales de colágeno bovino e incluso a algunos productos lácteos.

Aunque el sector lácteo no ha sufrido todavía cierres relevantes, los ganaderos temen que la situación se agrave si los brotes no se contienen. "La prioridad es controlar los focos para evitar que la enfermedad avance hacia zonas de alta producción", ha explicado Matilde Moro, gerente de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), en declaraciones a Efeagro.

Golpe económico y dudas sobre la gestión

El impacto económico es inmediato. Solo el cierre de Marruecos deja en suspenso casi la mitad de las exportaciones españolas de vacuno vivo, un sector que venía consolidando su crecimiento tras años de fuerte inversión en modernización y sanidad animal.

Mientras tanto, Líbano, segundo comprador del vacuno español (más de 12.000 toneladas en 2024), sí ha aceptado la regionalización de los focos y mantiene las importaciones abiertas, lo que da cierto respiro a los ganaderos. No obstante, el grueso del negocio sigue paralizado.

Desde Bruselas, la Comisión Europea ha publicado este lunes su decisión oficial de establecer zonas de protección y vigilancia en torno a los brotes confirmados en Castellón de Ampurias y Peralada, que se mantendrán hasta el 5 y el 26 de noviembre, respectivamente. En esas áreas se prohíbe el movimiento de bovinos fuera del perímetro afectado, lo que paraliza la actividad en buena parte del tejido ganadero catalán.

La OMSA advierte: vacunación urgente pero no suficiente

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ha vuelto a insistir en que la vacunación es una herramienta "crucial" para frenar la expansión de la enfermedad, pero advierte de que no basta por sí sola. El control efectivo, señala, debe incluir restricciones de movimiento, control de vectores (mosquitos) y medidas de bioseguridad reforzadas.

Aunque la dermatosis nodular no supone riesgo para la salud humana, sí tiene una enorme repercusión económica: reduce la producción de leche, afecta la fertilidad y puede causar la muerte del ganado en hasta un 5% de los casos.

Los ganaderos españoles miran ahora a la evolución del plan de vacunación y a las negociaciones diplomáticas para recuperar la confianza de los mercados. El sector teme que, si los cierres se prolongan, las pérdidas superen los 200 millones de euros antes de fin de año, entre cancelaciones de contratos, costes de inmovilización y caída de precios. "Cada día que pasa con las fronteras cerradas es un día perdido para miles de explotaciones", resumen fuentes del sector.