Hacienda retiene la devolución de la renta a 1,7 millones de contribuyentes

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mantiene pendientes las devoluciones de la Renta de 2024 para cerca de 1,7 millones de contribuyentes, según una resolución obtenida en exclusiva por Libre Mercado. El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, que dirige la ministra María Jesús Montero, no ha abonado el exceso de tributación correspondiente a estas declaraciones. La resolución, firmada por Ignacio Fraisero Aranguren, director del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT, detalla el estado de las devoluciones.

Esta situación afecta al 11% de los declarantes de la campaña, un porcentaje significativo de ciudadanos que presentaron su declaración con derecho a devolución, lo que refleja los retos operativos de la Agencia Tributaria para cerrar la liquidación de ingresos de este año. La información, desvelada en respuesta a una petición bajo la Ley de Transparencia, pone de manifiesto el avance en la gestión de solicitudes de abono pero también los obstáculos para precisar el volumen financiero total adeudado.

Volumen de declaraciones y ritmo de pago

En la campaña del IRPF 2024, la AEAT registró un total de 24.659.051 declaraciones presentadas. De estas, 15.975.018 incluyeron una solicitud de devolución, lo que representa a los contribuyentes que pagaron de más en sus retenciones o ingresos fiscales. Hasta el 17 de septiembre de 2025, se habían abonado 14.247.028 devoluciones, dejando un total de 1.727.990 declaraciones pendientes de pago. Este volumen de devoluciones no procesadas supone el 10.81% del total de solicitudes presentadas.

Imposibilidad de precisar el monto total pendiente

La Agencia Tributaria no puede determinar con exactitud la cuantía total de las devoluciones aún no abonadas debido a los procedimientos administrativos establecidos. Según el artículo 124 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, cada autoliquidación presentada debe ser examinada minuciosamente. Este análisis incluye la verificación de la documentación aportada y su contraste con los datos disponibles en la Agencia.

Si la declaración es correcta, el reembolso se reconoce de forma automática. Sin embargo, si se detectan errores formales, discrepancias aritméticas o incongruencias en la información, la AEAT puede iniciar procesos de verificación de datos, comprobaciones limitadas o inspecciones. En algunos casos, estas revisiones pueden transformar una declaración con derecho a devolución en una con obligación de ingreso. Esta incertidumbre operativa imposibilita calcular de antemano el importe agregado de los reembolsos pendientes, ya que el resultado final depende de los procedimientos de comprobación en curso.

Ritmo similar al de otros años

El ritmo de tramitación de estas devoluciones es comparable al del ejercicio anterior. Según la resolución, el porcentaje de pagos realizados hasta la fecha mencionada supera el 89%, un nivel similar al 88% registrado en las mismas fechas de 2024. Este dato sugiere que, pese a los retrasos, la Agencia Tributaria mantiene una operativa estable en la gestión de los reembolsos, aunque miles de ciudadanos aún aguardan su liquidación.