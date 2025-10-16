RTVE desvela el sueldo de Sarah Santaolalla: hasta 5.250 euros en un mes

Si hay una figura pública que ha emergido dentro de lo que podríamos llamar la "izquierda mediática" en los últimos meses, esa es Sarah Santaolalla. La analista política, que participa de forma asidua en tertulias tanto en cadenas privadas como en la televisión pública, se ve constantemente envuelta en polémicas debido a sus particulares opiniones políticas, que le valen para ser aclamada por tantas personas de izquierdas como detestada por otras tantas personas de derechas.

La tertuliana, en una de sus muchas intervenciones en la televisión pública, ha llegado a afirmar que "hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox", lo que le ha valido para que el Partido Popular se quejara de su presencia en RTVE y para que pidiera saber cuánto gana la tertuliana de izquierdas por cada participación en la televisión que pagan todos los españoles.

A esta última cuestión ha tenido que responder la Corporación de Radiotelevisión Española recientemente, donde ha emitido un documento desglosando cada participación de Sarah Pérez Santaolalla en RTVE en el presente año, con sus intervenciones en los programas "Malas Lenguas", presentado por Jesús Cintora, y Mañaneros, presentado por Javier Ruiz. Así pues, y a través de este documento emitido por RTVE, podemos ver lo siguiente:

Casi 20.000 euros por defender al PSOE

Por sus 21 participaciones en el programa de Malas Lenguas, la tertuliana habría recibido 6.350 euros en total, con una media de 300 euros por intervención. Estas intervenciones se han producido desde el 21 de mayo hasta el 29 de agosto. Hay que decir que el documento presentado por RTVE sólo tiene en cuenta las participaciones que van desde enero hasta el 31 de agosto del presente año, por lo que no se incluyen las colaboraciones de septiembre o las de octubre.

Por otro lado, en lo que respecta al programa Mañaneros, la analista política habría recibido un total de 12.150 euros por sus 45 intervenciones en el programa presentado por el periodista Javier Ruiz. Es decir, habría recibido en torno a 270 euros por cada participación, de media. Estas 45 colaboraciones se han producido desde el 25 de abril hasta el 29 de agosto. En total, la tertuliana habría participado en 66 ocasiones en RTVE en el presente año y habría percibido 18.500 euros. En su mejor mes, el de agosto, ha llegado a cobrar 5.250 euros por 20 participaciones en RTVE.

En vista de lo que ha recibido (y sigue recibiendo) Sarah Pérez Santaolalla en la televisión pública al mismo tiempo que se dedica de forma sistemática a menospreciar a todos aquellos ciudadanos que votan al PP o Vox, es por lo que esta noticia ha sentado especialmente mal en redes sociales, ya que son precisamente estos votantes, junto con el resto de los ciudadanos, los que pagan el salario de la tertuliana cada vez que esta aparece en RTVE.

La inexistente pluralidad de RTVE

Sin embargo, y desgraciadamente, la participación de la joven analista política en RTVE no desentona ya que la televisión "de todos" se ha vuelto un mero boletín informativo de alabanza y defensa del Gobierno de Pedro Sánchez y de fiscalización y ataque a la oposición. No hay más que ver la programación de un día cualquiera de TVE para ver que la pluralidad que existe en cualquier programa está en llevar a tertulianos que son o de izquierdas o muy de izquierdas.

No sólo esto, sino que los fichajes que ha hecho RTVE en los últimos tiempos van encaminados a seguir alimentando el relato del PSOE y de Pedro Sánchez, con la llegada de Marta Flich o de Gonzalo Miró. Con lo cual, los constantes ataques de Santaolalla a los votantes del PP y Vox no sólo es que no vayan a provocar su cese, sino que realmente lo que hace es garantizar su continuidad en la televisión pública, esa misma que pagan aquellas personas a las que tanto desprecia.