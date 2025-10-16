La UE propone prohibir los cigarrillos

El diario BILD ha tenido acceso a un borrador de decisión del Consejo de la Unión Europea, preparado para una próxima reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En él, el Consejo de la UE señala que un informe de un grupo de estudio de la OMS sobre la regulación de productos de tabaco recomienda "prohibir expresamente los filtros para reducir el consumo y el atractivo de los cigarrillos".

El Consejo de la UE está de acuerdo con esta recomendación de la OMS: "La prohibición de la fabricación, importación, distribución y venta de cigarrillos con filtro sería una contribución importante para frenar el consumo de tabaco." Además, se considera la prohibición de los cigarrillos electrónicos como una "opción regulatoria adicional".

Este borrador será debatido en la conferencia de la OMS sobre control del tabaco (COP11), que se celebrará en Ginebra del 17 al 22 de noviembre. Las recomendaciones del Consejo de la UE pueden tener un impacto significativo en la legislación futura, incluida la revisión de la actual Directiva sobre los productos del tabaco, que podría llegar a incluir prohibiciones de productos.

El periódico austríaco Kronen-Zeitung ya había informado que la Comisión Europea, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen (67), también apoya esta línea de actuación.

En Alemania, el 95 % de los cigarrillos vendidos tienen filtro, por lo que una regulación de este tipo equivaldría, en la práctica, a una prohibición generalizada.

También se contemplan prohibiciones de venta

Para reducir el consumo y la dependencia del tabaco y la nicotina, la UE incluso está considerando prohibir su venta en tiendas, gasolineras y quioscos.

El objetivo declarado de estas medidas de la UE es proteger la salud pública y el medio ambiente. Las prohibiciones propuestas serían un paso clave hacia la implementación de una directiva de la OMS que busca proteger las aguas subterráneas, el suelo y la salud humana.

Objetivos individuales de la propuesta:

Prevención y reducción del consumo de tabaco y la dependencia de la nicotina.

Menor exposición de otras personas al humo del tabaco.

Protección del medio ambiente.

Defensa de estas medidas frente a los intereses, comerciales y de otro tipo, de la industria tabacalera.

Representantes del Gobierno Federal alemán se reunieron con el Grupo de Trabajo del Consejo de la UE el 9 de septiembre. Según información de BILD, la propuesta fue discutida por primera vez en esa ocasión. Una portavoz del Ministerio Federal de Sanidad declaró a BILD que la posición conjunta de la UE aún se encuentra en proceso de votación.