El veredicto final se acerca: los tres escenarios posibles de la OPA del BBVA

La OPA de BBVA encara la recta final y todavía no se sabe qué ocurrirá con la operación, puesto que en las últimas semanas se han publicado informaciones contradictorias al respecto y las entidades implicadas han llegado a denunciarse por, presuntamente, condicionar durante el plazo de aceptación la decisión de los accionistas. Ahora, este viernes sabremos, después de más de un año, cuál es el resultado de la OPA hostil lanzada por BBVA para adquirir el Banco Sabadell. Concretamente, será la CNMV el organismo que haga público el nivel de aceptación que ha alcanzado finalmente la oferta.

Tres escenarios posibles

Cuando la CNMV publique el resultado de la OPA, se abren tres escenarios posibles, dependiendo en algunos casos de lo que la entidad bilbaína decida. Recordemos que el éxito de la operación está condicionado a que BBVA alcance una aceptación mínima del 50% de los accionistas. Por ello, en primer lugar, cabe la posibilidad de que el banco vasco consiga un nivel de aceptación suficiente, lo cual garantizaría el éxito de la operación.

No obstante, si BBVA alcanzase una aceptación de entre el 30% y el 50%, tendría que decidir si renuncia al umbral mínimo de aceptación o decide desistir. Así, si el banco renuncia a este umbral mínimo del 50%, optando por reducirlo, debería lanzar una segunda OPA obligatoria sobre Sabadell, que tendría que ser en efectivo o, en todo caso, incluir una alternativa en efectivo, siendo la oferta obligatoriamente por todo el capital que no posea y a un precio equitativo.

Sin embargo, la OPA sería declarada fallida si el BBVA no renunciara a este umbral mínimo de aceptación. Del mismo modo, si los resultados de la CNMV reflejaran que BBVA no ha alcanzado una aceptación del 30%, la operación también resultaría fallida.

Cruce de informaciones

Durante las últimas semanas, han sido numerosas las informaciones que se han publicado acerca de los próximos hitos de la operación. De hecho, este es el motivo que alegó la CNMV para anunciar que sería este el organismo que haría oficial el 17 de octubre el resultado de la OPA. No obstante, para hacernos una idea de cuál podría ser el futuro de la oferta, cabe recordar que en la última semana el Sabadell informó de que tan sólo el 2,8% de los minoristas habían acudido a la OPA.

En este mismo sentido, XTB acaba de publicar un informe en el que afirma que lo más probable es que BBVA tenga que lanzar una segunda OPA. A este respecto, la firma da un 70% de probabilidad al escenario en el que la entidad bilbaína obtendría una aceptación de entre el 30% y el 50%.