El presidente de BBVA descarta dimitir tras fracaso de la OPA sobre el Sabadell

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha descartado dimitir después de la que la oferta pública de adquisición (OPA) de la entidad sobre Banco Sabadell haya fracasado al alcanzar solamente un 25,5% de aceptaciones

"Nuestra labor, la del consejo, la mía como presidente, la de Onur como consejero delegado, es intentar aquellas cosas que tienen sentido. Eso es lo que hemos hecho", ha señalado el presidente de BBVA en una rueda de prensa según Europa Press. De igual manera, Torres ha señalado que su continuidad al frente del banco no dependía "para nada" de este resultado.

"Una oportunidad perdida"

El presidente del BBVA también ha remarcado que la operación "hubiera sido fantástica" pero ha lamentado que "es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser.

La OPA de BBVA se formulaba sobre todo el capital de Banco Sabadell aunque la eficacia estaba condicionada a la obtención de al menos menos la mitad de las acciones con derecho a voto de la entidad catalana, es decir, excluyendo autocartera.

Después de 17 meses, el banco dirigido por Torres no ha logrado alcanzar el 50% de aceptación ni el 30% que le abría la posibilidad de renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50% y lanzar una segunda OPA (en efectivo por el capital que no controlase).

En total la OPA ha sido aceptada por 1,27 millones de acciones, que representan un 25,33% de las acciones a las que se le dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada.

Ante la situación, banco se encuentra analizando qué hacer con el recurso presentado ante el Tribunal Supremo sobre las condiciones que puso el gobierno para aprobar la OPA. De momento, según Torres, es "pronto" para saber el futuro de esta acción.

De igual manera, ayer, poco después de conocerse el resultado final de la OPA, Torres emitió un comunicado para agradecer el respaldo que le han dado los accionistas de Sabadell y aprovechó para anunciar que su entidad "retoma de manera acelerada" su plan de retribución al accionista.