La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lleva varios días acaparando la atención mediática ante la crisis de la vivienda que sufre España. A pesar de que la razón principal de la escalada de precios es que la oferta es insuficiente para cubrir la demanda, en el Gobierno se niegan en redondo a fomentar la salida de vivienda libre al mercado.

"No se puede construir a lo loco" ha asegurado la socialista sentenciando así a los ciudadanos a un futuro de precios de la vivienda desorbitados teniendo en cuenta que la población en España no para de crecer y que las políticas de vivienda pública del Gobierno han resultado un fracaso.

Otra de las últimas batallas de Isabel Rodríguez son las CCAA que se niegan a limitar los precios de los alquileres tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de Sánchez, como es el caso de la Comunidad de Madrid.

En una entrevista en La Sexta el pasado viernes, Rodríguez aseguró que, si pudiera hacerlo, aplicaría el artículo 155 de la Constitución para intervenir la región de Ayuso y obligarla a declarar "zonas tensionadas" parte de su territorio para impedir a los propietarios cobrar por los alquileres a precios de mercado.

"Están vendiendo Madrid"

El pasado miércoles, la socialista también cargó contra Madrid en el Congreso de los Diputados. "Están vendiendo Madrid a los ricos extranjeros. ¿O es mejor ir a llamar a los fondos buitres para decirles: oigan, vengan que aquí es barra libre. Se pueden llevar el bloque entero. Eso es lo que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid" aseguró Rodríguez.

Esto es el PP: un partido al servicio de los ricos, que vende barrios y ciudades enteras al mejor postor para su propio beneficio Luego me preguntan por qué quiero asumir la competencia de Madrid en materia de vivienda Por esto 👇 pic.twitter.com/KlmnsulPEU — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) October 15, 2025

El informe que desmiente a la ministra

Dejando a un lado lo contradictorio que resultan las políticas pro-inmigración del PSOE (que también infla la demanda de vivienda), con el rechazo a la llegada de "extranjeros ricos" a España, lo cierto es que los datos de compras de vivienda por parte de extranjeros en España desmienten a Isabel Rodríguez.

Según el informe del Consejo General del Notariado publicado ayer jueves, resulta que la región favorita por los extranjeros ("ricos" o no) para comprar vivienda no es la Comunidad de Madrid.

Así, de las 71.155 firmas que se llevaron a cabo en el primer trimestre de 2025, un 2% más con respecto a la primera mitad de 2024, la región de Ayuso se sitúa en séptima posición respecto al número de operaciones llevadas a cabo por extranjeros no residentes. En concreto, las compraventas realizadas por este perfil de comprador se concentraron en la Comunidad Valenciana, con 11.025 operaciones (39,6%); Andalucía, que ocupó la segunda posición con 6.733 (24,2%), seguida de Islas Canarias (2.666; 9,6%), Cataluña (2.351; 8,4%) y la Región de Murcia (2.121; 7,6%). Mientras tanto, Islas Baleares aportó el 6,6% y la Comunidad de Madrid el 2%. El resto de Comunidades Autónomas registraron cuotas inferiores al 1%.

Entre los extranjeros residentes, la Comunidad Valenciana también lideró con 9.515 operaciones (22%), seguida de Cataluña (8.909; 20,6%), Andalucía (6.677; 15,4%) y la Comunidad de Madrid (4.620; 10,7%). Con una participación intermedia se situaron Castilla-La Mancha (4,7%), Islas Canarias (4,5%) y la Región de Murcia (4,2%). El resto de CC.AA. no superó el 4% del total de operaciones de residentes.

En total, los extranjeros residentes concentraron el 60,9% de las operaciones, con un incremento del 6,4%, mientras que los no residentes asumieron el 39,1% restante, registrando en este caso un retroceso del 4,1%. Sea como fuere, vemos que la región de Ayuso ni es la favorita por los extranjeros residentes en nuestro país ni la favorita por parte de los no residentes para comprar vivienda.

El informe detecta que "este ligero avance" en la compra de vivienda en España por parte de extranjeros, se produce tras el incremento del 2,3% registrado en el mismo periodo de 2024, "consolidando así la tendencia de crecimiento sostenido, aunque a un ritmo más moderado que en ejercicios anteriores".

Otro dato interesante es que las operaciones efectuadas por extranjeros representaron un 19,3% del total de compraventas en este primer semestre, situándose levemente por debajo del peso alcanzado en el primer semestre de 2024 (20,3%) y claramente inferior al observado en el primer semestre de 2023 (21,3%).

Por nacionalidad

Por nacionalidad, el mayor número de compraventas en el primer semestre de 2025 correspondió nuevamente a compradores de Reino Unido, con 5.731 operaciones (8,1% del total), seguidos de Marruecos con 5.654 (7,9%) y Alemania con 4.756 (6,7%). El grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios ("Otros fuera de la UE") registró 8.545 operaciones, equivalente al 12,0% del total, manteniendo un peso relevante dentro del mercado.

Entre los extranjeros no residentes, las nacionalidades con mayor peso son Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica, que concentran la mayor parte de las compraventas. El Reino Unido concentra una parte sustancial de las operaciones de compraventa de la Región de Murcia (28,7%), Andalucía (15,5%) e Islas Baleares (10,9%), mientras que Alemania concentra gran parte de las operaciones en Islas Baleares (50,0%) y Extremadura (29,6%), y también suma en Islas Canarias (22,0%), Galicia (13,6%), Cantabria (13,0%), Navarra (11,1%), Castilla-La Mancha (9,3%) y Cataluña (8,5%). Países Bajos destaca en Región de Murcia (15,2%), Comunidad Valenciana (14,9%) y Andalucía (11,8%); y Bélgica muestra pesos relevantes en Aragón (12,8%), Asturias (11,7%) y Comunidad Valenciana (10,5%).

Entre los residentes, Marruecos concentra cuotas muy elevadas en la Región de Murcia (38,7%), Navarra (37,0%), La Rioja (26,8%), Extremadura (23,5%), Castilla-La Mancha (21,3%), Andalucía (19,9%), Aragón (19,4%) y también alcanza pesos significativos en Castilla y León (15,2%), Cataluña (12,1%) y País Vasco (9,2%). Rumanía registra porcentajes destacados en Aragón (29,5%), Castilla-La Mancha (26,2%), La Rioja (20,9%), Cantabria (13,3%), Castilla y León (12,4%), País Vasco (12,2%), Comunidad de Madrid (10,5%) y Comunidad Valenciana (9,3%). Italia presenta especial presencia en Islas Canarias (22,5%) e Islas Baleares (15,4%), con cuotas de dos dígitos en Madrid (12,2%) y Cataluña (12,1%); además, mantiene participación en Galicia (7,5%). Reino Unido alcanza pesos relevantes en Andalucía (12,0%), Región de Murcia (11,1%), Illes Balears (9,5%) e Islas Canarias (7,5%)