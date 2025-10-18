El Gobierno anuncia "partidas históricas" en unos Presupuestos aún sin negociar con sus socios

El Gobierno anuncia con entusiasmo "partidas históricas" en los Presupuestos Generales del Estado, mientras el calendario institucional avanza y las cuentas públicas continúan prorrogadas. A día de hoy, los Presupuestos ni se han presentado ni se han comenzado a negociar formalmente con los socios de investidura. Podemos y Junts niegan cualquier contacto presupuestario, en contraste con un Ejecutivo que asegura estar dialogando con todos los grupos.

Aunque desde la formación de Carles Puigdemont aseguran que no hay conversaciones concretas sobre los presupuestos, el presidente del Gobierno dejó esta semana una promesa velada al reiterar su disposición a reunirse con el fugado, en el marco de la "amnistía política" que reclaman los independentistas.

Desde Moncloa reconocen las dificultades para encajar las demandas de sus aliados, especialmente cuando ERC mantiene su línea roja de no apoyar las Cuentas Públicas hasta que no se avance en el cupo catalán. Una condición que el Ministerio de Hacienda intenta satisfacer en paralelo, a través de un nuevo encaje singular de Cataluña en el modelo de financiación autonómica.

El Gobierno continúa con los Presupuestos de 2023, y no descarta prolongar su vigencia si no logra los apoyos necesarios para aprobar unas nuevas cuentas. Mientras deposita en los grupos parlamentarios la responsabilidad de un eventual bloqueo, el Ejecutivo se limita a prometer que los nuevos Presupuestos llegarán "pronto", pese a que, a la vista del calendario, difícilmente podrían estar listos antes de principios de 2026. Aunque insiste en su voluntad de presentarlos, el Gobierno no oculta que, de no contar con mayoría suficiente, optará sin reparos por seguir prorrogándolos.

A pesar de no haber concretado aún su propuesta de margen de déficit ni convocado el preceptivo Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno desafía a las comunidades autónomas, la mayoría bajo gobiernos del Partido Popular, advirtiendo que, en caso de rechazo, el escenario beneficiaría principalmente a la Administración General del Estado.

Ante la decisión del Partido Popular de recurrir al Tribunal Constitucional por el incumplimiento del Gobierno en la presentación puntual de los Presupuestos Generales del Estado, tal como establece el artículo 134.3 de la Constitución, que obliga a que sean presentados al Congreso al menos tres meses antes de la finalización de las cuentas del año anterior, el Ejecutivo ha recriminado a los de Núñez Feijóo el uso "partidista" de la Cámara Alta. La ministra de Hacienda ha calificado de "vergonzoso" el "ruido" que generan desde el Senado.