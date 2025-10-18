¿Tomará represalias Sabadell contra el mexicano David Martínez por haber acudido a la OPA?

La OPA de BBVA ha fracasado diecisiete meses después de que la entidad catalana no lograra alcanzar el objetivo del 50% de aceptación de los accionistas de Sabadell con derecho de voto. De hecho, ni siquiera ha llegado al umbral de entre el 30% y el 50% que le hubiera servido para lanzar una segunda oferta, porque el porcentaje de aceptación se ha quedado en poco más del 25%.

En este contexto, cabe preguntarse qué ocurrirá con el accionista díscolo del Sabadell, David Martínez, que posee el tercer mayor paquete de acciones del banco catalán, controlando casi el 4% del capital, puesto que el inversor mexicano decidió acudir a la OPA, quedando así señalado públicamente.

¿Tomará Sabadell represalias?

A finales de septiembre, el inversor mexicano David Martínez anunció que aceptaba la oferta de BBVA y que acudiría finalmente a la OPA, que ya para entonces consistía tan sólo en un canje de acciones, sin efectivo. Naturalmente, dicho anuncio suponía un movimiento de gran importancia, puesto que Martínez es el mayor accionista individual de la entidad catalana, con un paquete accionarial de 193,92 millones de títulos valorado en más de 640 millones de euros, controlando el 3,86% del capital.

Sin embargo, buena parte de los accionistas han mostrado su rechazo a la oferta de BBVA, dando la espalda a quienes, como Martínez, sí han valorado positivamente la OPA. Concretamente, la aceptación ha sido del 25,47%. Por ello, estos accionistas quedan ahora señalados, puesto que han manifestado una posición contraria a la marcada por el presidente y el CEO de la entidad catalana. Así, siendo la mayoría de ellos minoristas, la atención recae ahora sobre Martínez.

Hablan el presidente y el CEO

Por su parte, Josep Oliu, el presidente del Banco Sabadell, ha señalado este viernes que David Martínez sigue siendo accionista y consejero del banco tras el fracaso de la oferta, aunque desconoce qué hará el inversor. Oliu ha definido a Martínez como "un inversor de Wall Street" que "buscaba maximizar beneficios", aunque no ha querido hablar más sobre dicho asunto.

En este sentido, queda ahora la duda de qué ocurrirá ahora con Martínez y qué decidirán el presidente y el CEO de Sabadell al respecto. ¿Tomarán algún tipo de represalias desde la entidad catalana? A este respecto, el CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, por ahora, descarta tomar represalias contra Martínez. Así lo ha expresado en una entrevista en Onda Cero, donde ha afirmado que "hoy no es día para represalias".