Una clínica dental podría aumentar citas gracias al tener un ordenador y una web gratis

Imagina una pequeña clínica dental que, como muchas consultas locales, enfrenta retrasos administrativos y citas perdidas. El equipo dedica horas a gestionar agendas manualmente, responder llamadas y organizar fichas de pacientes en un ordenador antiguo que tarda en arrancar y se bloquea con frecuencia. Esta situación no solo genera estrés y pérdida de tiempo, sino que también limita la capacidad de atender a más pacientes.

Consulta si puedes optar al Kit Digital en ordenadorlibertad.es.

Con el Kit Digital, ese escenario podría transformarse por completo. A través de la campaña Ordenador Libertad, la clínica recibiría un ordenador nuevo y rápido. Además, se diseñaría una web profesional con un formulario de reservas online, permitiendo a los usuarios elegir día y hora sin necesidad de llamar. La agenda automatizada confirmaría citas y reduciría los errores de programación, liberando al equipo para centrarse en la atención sanitaria.

Checklist exprés

Ordenador nuevo y en propiedad, listo para trabajar.

Web profesional con formulario de citas.

Tramitación integral sin papeleo y con 0 € de adelanto.

Plazo: hasta el 31 de octubre.

El impacto sería inmediato. Los pacientes podrían reservar en minutos desde su móvil o portátil, recibir confirmaciones automáticas y evitar esperas telefónicas. Esto reduciría cancelaciones y optimizaría la gestión interna de la clínica, que ahora podría dedicar más tiempo a la atención personalizada.

La nueva web, optimizada para buscadores, permitiría que personas que buscan "dentista cerca de mí" o "clínica dental abierta hoy" encontraran fácilmente el centro, generando un flujo constante de nuevos pacientes. En pocas semanas, la visibilidad online podría traducirse en un aumento de citas y una mayor fidelización.

Las ventajas de esta digitalización son claras: más eficiencia, más pacientes, menos trabajo manual y una experiencia mejor tanto para el equipo como para los usuarios. Todo con tramitación integral y sin adelantar dinero, ya que el IVA se anticipa por el proveedor, resultando en un coste neutro para la mayoría de autónomos en régimen general.

El Kit Digital está disponible hasta el 31 de octubre, dirigido a autónomos y micropymes con más de seis meses de actividad y al día con Hacienda y Seguridad Social. Es una oportunidad ideal para cualquier consulta médica o dental que quiera modernizar su gestión, automatizar tareas y ganar visibilidad.