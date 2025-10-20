El intento de expolio de Sánchez a los autónomos

El Ministerio de Seguridad Social presentó su propuesta con las nuevas cotizaciones para los próximos tres años. El Gobierno subía la cuota a todos los autónomos a partir de 2026. Sin excepción. Así se lo hizo saber el departamento que dirige Elma Saiz en un encuentro con las organizaciones representantes de los autónomos. En concreto, esta nueva estocada iba desde los 17,37 euros al mes hasta la friolera de los 206,24 euros en cada cuota solo en 2026. En 2027 y 2028, las cuotas aumentan todavía más.

Finalmente, y tras el aluvión de críticas en contra de esta medida del Gobierno, el Ministerio de Seguridad Social ha modificado su propuesta de cuotas para los autónomos después de la polémica que generó la semana tras anunciar sus nuevas cotizaciones para los próximos tres años. La lluvia de críticas que ha recibido el Ministerio de Seguridad Social por su plan les ha hecho rectificar. Así, este lunes, Saiz ha planteado en una nueva negociación con los autónomos otra tabla que congela las cuotas de los autónomos de menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y eleva el resto de pagos entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para 2026.