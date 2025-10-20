Indignación por la última campaña del Gobierno sobre la vivienda: "¿Esto es una broma?"

Oleada de críticas por la última campaña publicitaria del Ministerio de Vivienda. El departamento de Isabel Rodríguez ha difundido un anuncio que está generado malestar e indignación entre los espectadores por el tono burlesco que utiliza a la hora de tratar un tema tan grave como es la crisis de la vivienda que azota nuestro país.

El spot muestra a una España en el año 2055 donde un grupo de personas, tanto de mediana como de avanzada edad, se ven obligados a compartir piso, lo que les lleva a sufrir todo tipo de calamidades durante esa convivencia forzosa.

Eso sí, a pesar de la decadencia que muestra el anuncio, los diálogos contienen un carácter humorístico que no ha gustado nada al público. El culmen de la tomadura de pelo es que Sánchez lleva siete años gobernando y que sus políticas son las principales causantes de la crisis de vivienda que sufre España. Sin embargo, en su campaña obvian por completo esta realidad y se niegan a asumir algún tipo de responsabilidad.

Es vuestro primer anuncio que me parece hasta barato. Es espectacular como habéis retratado lo que exactamente va a pasar, eso sí, por culpa vuestra, es lo único que hace falta recalcar en el vídeo para que sea un 10/10 — Daniel (@danielcc_23) October 19, 2025

A ver si tenemos suerte y esta campaña la ve el Ministerio de Vivienda, para que haga algo. — Juanan M (@juanan_tfe) October 19, 2025

Es esto una broma? — Andrés T (@tornasol_andres) October 20, 2025

Me cago en mi vida, que el ministerio de vivienda haga un vídeo así con la que está cayendo, y más siendo el gobierno directamente culpable de lo que pasa, es para que ardieran las calles. Es demencial. — D (@the_molars) October 19, 2025

En el Ministerio de Vivienda presumen de que su campaña "tiene como objetivo reivindicar la acción pública y las políticas en materia de vivienda que está ejecutando el Gobierno de España para garantizar y proteger el derecho a una vivienda digna y adecuada, tal y como recoge la Constitución Española". Sin embargo, la realidad es que la lista de anuncios de viviendas que Pedro Sánchez ha prometido introducir en el mercado desde que llegó a la Moncloa es infinita, pero nadie sabe dónde están esas viviendas.