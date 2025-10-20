La Seguridad Social recula con las cuotas de los autónomos: así quedan las nuevas tarifas

Era previsible. El Ministerio de Seguridad Social ha modificado su propuesta de cuotas para los autónomos después de la polémica que generó la semana tras anunciar sus nuevas cotizaciones para los próximos tres años.

El Ejecutivo planteó aumentar la cuota a todos los trabajadores por cuenta propia en todos los tramos de renta, lo que indignó al sector al completo y hasta a sus socios de gobierno. La intención Elma Saiz era aplicar una estocada iría desde los 17,37 euros al mes en 2026 hasta la friolera de los 206,24 euros en cada cuota mensual para el último de los tramos.

Así, los autónomos que cotizan por la base mínima, con rendimientos netos inferiores a los 670 euros mensuales, pasarían a pagar una cuota en 2026 de 217,37 euros al mes, en lugar de los 200 actuales. Esta subida al año es de 208,44 euros. Ya en 2027, la cuota mensual se elevaría hasta los 234,73 euros al mes para pasar a los 252,10 euros al mes en 2028. En los siguientes tramos, se aplicarían las siguientes subidas. Todas al alza sin excepción.

Sin embargo, la lluvia de críticas que ha recibido el Ministerio de Seguridad Social por su plan les ha hecho rectificar. Así, este lunes, Saiz ha planteado en una nueva negociación con los autónomos otra tabla que congela las cuotas de los autónomos de menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y eleva el resto de pagos entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para 2026.

Aunque solo conocemos los detalles para 2026, los autónomos que coticen, por ejemplo, en el tramo más alto, con ingresos de más de 6.000 euros, pagarán 177 euros más al año en lugar de los 2.474 euros iniciales.

"Hemos parado el "sablazo" ha celebrado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha hecho públicos los nuevos números del Gobierno. Dejando fuera los tres tramos de la tabla reducida, en la tabla general, que comprende 12 tramos que van desde más de 1.166,7 euros a rendimientos netos superiores a los 6.000 euros, el Ministerio plantea subir las cuotas entre un 1% y un 2,5%.

Giro de 180 grados a las cotizaciones de los autónomos

Como hemos publicado en Libre Mercado en reiteradas ocasiones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez asestó en 2023 un giro de 180 grados a las cotizaciones de los autónomos. El plan del entonces ministro, José Luis Escrivá, consistió en obligar a los más de 3 millones de autónomos que hay en nuestro país a cotizar por sus ingresos reales, lo que ha supuesto arrebatarles buena parte de su autonomía.

Hasta entonces, el autónomo podía decidir en la base en la que quería tributar, y casi el 80% de los autónomos físicos elegía hacerlo por la base mínima. Es decir, preferían pagar menos impuestos aunque eso implicara menos coberturas estatales. Con el cambio del Gobierno, los autónomos han empezado a cotizar en función de los rendimientos que obtengan cada año.

Así, todos los autónomos que han obtenido ingresos netos superiores a 1.700 euros al mes llevan pagando más cuota desde 2023, donde ese ejercicio ya vieron su cuota incrementarse en 16 euros al mes (192 euros al año), y lo mismo ocurrió con los siguientes tramos. Los que obtuvieron ingresos por debajo de esa cifra han venido pagado lo mismo o menos que antes. Por tanto, con esta medida se penaliza la generación de ingresos y de riqueza.