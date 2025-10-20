Las nacionalidades de los extranjeros que más viviendas compran en España: los marroquíes, los segundos
Estas son las diez nacionalidades de extranjeros que más viviendas han comprado en territorio nacional en el primer semestre de 2025, según los últimos datos del Consejo General del Notariado, analizados por Libre Mercado.
Reino Unido líder
Gran Bretaña lidera la lista de compras de vivienda en el primer semestre de 2025 con 5731 adquisiciones que suponen el 8,1%.
Marruecos en segunda posición
Los marroquíes son la segunda nacionalidad que más viviendas compra en España. En concreto, 5654 adquisiciones que suponen el 7,9%.
Alemania cierra el top 3
Los alemanes son la tercera nacionalidad que más propiedades han comprado en suelo español durante los primeros seis meses del año. El país germano alcanza las 4756 y suponen el 6,7% del total.
Italia, en cuarta posición
El país mediterráneo ocupa la cuarta posición del ranking con 4513 viviendas compradas en estos seis primeros meses de 2025.
Rumanía en el quinto puesto
Rumanía se sitúa en quinta posición tras comprar 4480 propiedades en el primer semestre.
Países bajos, sexta posición
Países Bajos se encuentra en sexta posición con 4166 viviendas compradas.
Francia, séptimo puesto
El país vecino es la séptima nacionalidad que más viviendas compra con 3980 adquisiciones.
Bélgica, octava posición
La belga es la octava nacionalidad que más viviendas adquiere en España con 2908 compras.
Polonia, en novena posición
Los polacos son el noveno país que más viviendas compra en España con 2768 adquisiciones.
China cierra el top 10
China se sitúa en décima posición con 2575 compras en el primer semestre de 2025.