Portugal introduce una batería de seis rebajas fiscales para la vivienda, incluido un IVA del 6%

Portugal ha decidido apostar por la fiscalidad como palanca para aliviar la tensión en su mercado inmobiliario. El primer ministro, Luís Montenegro, anunció esta semana una reducción histórica del IVA del 23% al 6% para la construcción de obra nueva. Las nuevas condiciones aplicarán a las operaciones de venta a precios "moderados", esto es, por debajo de los 648.000 euros.

La medida, que deberá ser ratificada por la Asamblea Nacional, también se aplicará a los proyectos de rehabilitación que no superen ese umbral. Según lo previsto, el nuevo esquema fiscal entrará en vigor el próximo curso 2026 y se mantendrá, al menos, hasta el año 2029, fecha en la que las medidas anunciadas por Montenegro serán objeto de evaluación y podrán ser expandidas, mantenidas o retiradas.

Rebajas fiscales para estimular la oferta

El paquete de medidas que ha anunciado nuestro país vecino no se limita al IVA, puesto que el gobierno luso también propone una batería de exenciones y reducciones fiscales para quienes inviertan en viviendas de alquiler a precio moderado (hasta 2.300 euros mensuales). Entre las medidas más destacadas figuran (1) la exención total del IMI (Impuesto Municipal sobre la Propiedad) durante los primeros ocho años del arrendamiento del inmueble, (2) la reducción del 50% a partir del noveno año de alquiler, (3) una rebaja del 10% en el IRPF para quienes alquilen una vivienda de su propiedad mediante contratos de tres años, (4) exclusión del 50% de los ingresos generados por el alquiler de inmuebles en el cálculo de la base imponible del Impuesto de Sociedades y (5) tributación reducida al 5% para aquellos fondos de inversión que inviertan en el segmento de alquiler de vivienda.

Además, el gobierno conformado por los socios portugueses del Partido Popular ha comunicado que introducirá asimismo una exención temporal en el impuesto sobre las plusvalías inmobiliarias para aquellos supuestos en que los beneficios se reinviertan en un plazo máximo de cinco años con ánimo de financiar la adquisición o la construcción de viviendas destinadas al alquiler moderado.

Incentivar al sector privado, en vez de penalizarlo

El enfoque del Ejecutivo portugués contrasta con el camino seguido por España, donde la respuesta política a la crisis de oferta en el segmento de la vivienda se ha centrado en introducir nuevas regulaciones y controles, sin modificar la asfixiante presión fiscal y regulatoria que sufre el sector. Portugal, en cambio, busca atraer capital privado mediante incentivos fiscales y certidumbre normativa.

El objetivo declarado de las medidas que ha anunciado Montenegro es el de aumentar la oferta de vivienda nueva y en alquiler mediante condiciones tributarias más favorables. Al reducir la carga fiscal, el Gobierno espera que más promotores y propietarios apuesten por el mercado formal, contribuyendo así a contener precios y ampliar la disponibilidad de inmuebles.

El propio primer ministro presentó el paquete de medidas y declaró que confía en que este programa de rebajas impositivas "marque un punto de inflexión" en el mercado inmobiliario del país luso, en un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de nuestro país vecino, de manera similar a lo que sucede en España.