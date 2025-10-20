Una okupa se encara con la propietaria que le recrimina tener un iPhone: "Enfoca, enfoca"

Si hay algo que funciona en España con el tema de la vivienda no es la construcción de pisos y casas allí donde la demanda es necesaria, sino la ocupación ilegal de viviendas, conocida como okupación. En Libre Mercado hemos contado en multitud de ocasiones cómo siguen aumentando los casos de okupaciones y también distintos casos particulares que muestran el problema social que supone este fenómeno.

En este artículo traemos el caso de Josefina, una afectada de 73 años por la ocupación ilegal que ha contado su caso en el programa de Telecinco "En Boca de Todos" y ha aparecido en varias ocasiones en dicho programa. Tal y como cuenta Josefina, una mujer que vive en Vitoria, ella le alquiló dos habitaciones de su casa [una para Samira y otra para su hijo] a la que era su amiga por 250 euros, ya que esta le habría insistido durante mucho tiempo y al final Josefina accedió a ayudarla a ella y a su hijo.

Todo parecía ir bien hasta que un día Josefina volvió de vacaciones en Colombia y se encontró con que Samira había cambiado la cerradura de la casa. De esto han pasado ya tres años.

La inquiokupa ingresa 4.000 euros al mes

Según cuenta Josefina, su examiga estaría ingresando alrededor de 4.000 euros al mes, ya que ella cobraría unos 500 euros de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que es la renta mínima de inserción del País Vasco, además de ejercer de limpiadora a domicilio, mientras su marido estaría ganando alrededor de 1.250 euros en su trabajo. A todo esto, hay que incluir el hecho de que la inquiokupa ha sido declarada persona en situación de vulnerabilidad.

En otra de las ocasiones en las que el programa "En Boca de Todos" ha mostrado este caso, se puede ver cómo Josefina critica que la inquiokupa tenga un iPhone mientras está okupando su vivienda, mientras la propia okupa no se esconde y muestra orgullosa dicho teléfono móvil. En este vídeo se puede ver como la okupa vacila a la anciana de 73 años.

#ULTIMAHORA | Enfrentamiento de Josefina con su okupa. La okupa lleva un dispositivo móvil de alta gama

Josefina: "recibe ayudas superiores a 1700 euros y su trabaja y también alquila mis habitaciones" 🔴 #EnBocaDeTodos14O en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/B339AOrrzK — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 14, 2025

A todo esto, hay que añadir que la inquiokupa estaría recibiendo alimentos por parte de Cáritas y tendría empadronados en la casa a seis personas más, algo que le permitiría acceder a unas determinadas ayudas sociales, tal y como ya contamos en este artículo.

"Pido a Irene Montero, que, tanto que habla de que no hay okupas, que venga y saque a mi okupa de mi casa y se la lleve a la suya", denuncia Josefina mientras observa la chulería con la que la inquiokupa responde a las acusaciones de "okupa" de la afectada.

En el reportaje se puede ver cómo, mientras la inquiokupa está viviendo en su casa y tiene ingresos superiores a 3.000 euros al mes, es la propia Josefina la que tiene que vivir en una habitación que le otorgó una trabajadora social, llegando a afirmar que incluso durmió en su trastero.

En resumidas cuentas, este no deja de ser un caso más de las miles y miles de historias trágicas que produce el fenómeno de la ocupación ilegal, todo gracias a un gobierno que promueve dicha okupación y que se pone del lado de los delincuentes, en lugar de ponerse del lado de los afectados.