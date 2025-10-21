El Gobierno nos pide que vayamos de vacaciones en bici tras asegurar que somos el país que más crece

El Gobierno está inmerso en una campaña para intentar convencernos de que, como dice Pedro Sánchez, estamos cumpliendo "el sueño español" porque somos los que más crecemos y los que más poder adquisitivo estamos ganando. Pero, en medio de todo ello y de la subida masiva de impuestos, el PSOE acaba de registrar un documento en el Congreso para convencer a la misma población de que lo mejor que puede hacer es irse de vacaciones en bici y a sitios cercanos.

"El turismo constituye un pilar fundamental de la economía española. No obstante, el modelo tradicional de turismo masificado y dependiente de medios-contaminantes ha evidenciado sus limitaciones tanto en términos medioambientales como sociales", dice el documento de partido de Pedro Sánchez. "En este contexto, se hace imprescindible promover modelos de turismo más respetuosos con el entorno natural y el equilibrio territorial", añade.

¿Y cuáles son esos modelos? Pues "el turismo verde, sostenible y ecológico", que "representa una alternativa de desarrollo que favorece la conservación del medio ambiente, la dinamización del mundo rural y la diversificación de la oferta turística". Se trata así de impulsar "iniciativas como las vías verdes, la movilidad ciclista, el senderismo, el ecoturismo o los alojamientos sostenibles", que, dicen los socialistas, "están siendo cada vez más valoradas tanto por la ciudadanía como por visitantes nacionales e internacionales", añade el documento.

El PSOE insiste en vendernos unas vacaciones en bici: "De hecho, el impulso de este tipo de turismo está teniendo un reconocimiento exitoso, en afluencia y visitas, en todo el norte de España, pero muy especialmente en el País Vasco, dónde, dentro de los fondos New Generation, y bajo el impulso de la Consejería de Turismo y Consumo del Gobierno Vasco, este turismo se ha configurado como uno de los pilares fundamentales de la oferta turística de Euskadi, dónde cuenta con un aumento creciente de impuso de las administraciones públicas competentes, el soporte del sector económico, empresarial y social de las distintas comarcas y territorios vascos". Como todo el mundo sabe, valga la ironía, el País Vasco es uno de los destinos turísticos preferidos internacionalmente.

"Además, el turismo sostenible está recibiendo el apoyo de la ciudadanía que son más cercanos a su desarrollo y cuya convivencia y calidad de vida es preciso hacer compatible con la actividad turística", añade el PSOE.

"Es por todo ello que desde el Grupo Socialista entendemos que hay una oportunidad para el impulso económico del país y la para la creación de empleo, y apostamos por el apoyo y desarrollo estratégico de este tipo de turismo dentro de las líneas de actuación, priorizando su sostenimiento y soporte y la creación de nuevos proyectos dentro de las distintas CCAA y territorios competentes, colaborando y coparticipando los mismos", dice el PSOE. Por ello, lo quieren meter en "el marco de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, el turismo verde y de interior, en colaboración con las comunidades autónomas, las entidades locales y con el resto de las administraciones competentes".

También pretenden "fomentar el turismo responsable que incluya entre otras: las posibilidades de alojamiento y movilidad sostenible, el transporte no contaminante y las actividades de bajo impacto ambiental". "Promover iniciativas de sensibilización sobre los beneficios de un turismo respetuoso con el patrimonio natural y cultural, así como las oportunidades de desarrollo y éxito dentro del sector". Y, por último, "promover la colaboración público-privada en la implementación y el desarrollo del turismo verde y de interior en España, especialmente en su promoción internacional y en la inclusión de España como destino líder en este ámbito".