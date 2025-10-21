Enagás gana 263 millones hasta septiembre impulsado por plusvalías

Enagás obtuvo un beneficio neto de 262,8 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, frente a las pérdidas de 130,2 millones registradas un año antes, impulsado por las plusvalías de diversas operaciones. La empresa asegura que avanza en línea con sus objetivos anuales, que incluyen un beneficio recurrente de 265 millones y una deuda neta de unos 2.400 millones al cierre del ejercicio.

Los resultados incluyen el impacto positivo de la venta de Soto la Marina (5,1 millones de euros) y Sercomgas (9,6 millones), así como la actualización del valor razonable del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que supuso 41,2 millones adicionales. Sin estas operaciones, el beneficio recurrente se situaría en 206,9 millones, un 11,4% menos que los 233,5 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos ascendieron a 711,2 millones de euros, un 6,9% más que en 2024, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 505,9 millones, un 11,7% inferior al registrado un año antes.

A 30 de septiembre, los fondos procedentes de operaciones (FFO) sumaron 463 millones de euros, incluyendo 117,3 millones de dividendos de filiales. La liquidez total del grupo se situó en 2.703 millones.

Reducción de deuda

La deuda neta de Enagás se redujo hasta los 2.347 millones de euros, 57 millones menos que al cierre de 2024. El coste financiero de la deuda bajó al 2,2%, frente al 2,7% del mismo periodo del año anterior. El ratio FFO/DN se situó en el 27,4%, frente al 28,7% de 2024.

La compañía dirigida por Arturo Gonzalo mantiene sus previsiones para 2025: un Ebitda de unos 670 millones, un beneficio recurrente de 265 millones y un dividendo de un euro por acción.

Durante el periodo, Enagás continuó ejecutando su estrategia 2025-2030 centrada en el hidrógeno verde, con progresos en la Red Troncal Española de Hidrógeno y el corredor H2med, el primer gran corredor europeo de esta energía.

La Alianza H2med cuenta ya con 49 miembros, tras sumar 40 nuevas incorporaciones en septiembre. Bruselas ha incluido estos proyectos entre las ocho "Energy Highways" prioritarias para la Unión Europea.

Enagás ha recibido 32,5 millones de euros del programa CEF-E, gestionado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), destinados a estudios e ingeniería de la Red Troncal y sus interconexiones. El Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) ya se ha desplegado en seis comunidades autónomas y más de 150 municipios.

Aspecto regulatorio

En julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sometió a audiencia una propuesta de circular para fijar la tasa de retribución financiera (TRF) del transporte y distribución de energía. Enagás ha presentado alegaciones, al considerar que la cifra propuesta, del 6,4%, no alcanza la base mínima prevista en sus proyecciones a partir de 2027.

En el ámbito judicial, el Tribunal Supremo falló el 9 de octubre a favor de Enagás Transporte por su reclamación en proyectos en Canarias, reconociendo una indemnización de unos 20 millones de euros. Además, el grupo adquirió en julio el 51% restante de Axent a Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones por 37,5 millones, operación que generará una plusvalía contable estimada en 15 millones.

La demanda total de gas natural y exportaciones alcanzó 267,6 teravatios hora (TWh) entre enero y septiembre, un 6,6% más que el año anterior, impulsada por un aumento del 36,8% en la generación eléctrica a partir de ciclos combinados.