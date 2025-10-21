Posibles movimientos en los meses decisivos para la central nuclear de Almaraz y el futuro energético de España. Tras la parálisis veraniega, el sector especula sobre la posibilidad de que las dueñas de la central, Iberdrola, Endesa y Naturgy, terminen moviendo ficha y pidiendo una prórroga para la central, que podría ser de tres años, la opción técnica más viable según avanzó el propio CEO de Naturgy, Francisco Reynés, hace unos meses.

La petición "formal", ese gesto que reclamaba el Gobierno, podría llegar esta misma semana: este martes está prevista la reunión mensual de la Agrupación de Interés Económico Centrales Nucleares Almaraz Trillo (CNAT), el organismo que agrupa a los propietarios de las dos nucleares (que en el caso de la central manchega incluye también a EDP). En paralelo, el calendario del cierre se mantiene inexorable y estos últimos días de octubre también deberán ser los de la presentación de la documentación al Consejo de Seguridad Nacional sobre la preparación del cierre. Unos exhaustivos informes relativos a personal, seguridad y gestión de residuos, entre otras cosas, que según estableció el CSN en una instrucción técnica deberían estar listos dos años antes de la fecha prevista de cierre, es decir: el 1 de noviembre de 2025, justo dos años antes del apagado del reactor 1.

Desde el sector, recuerdan que esas fechas no son sólo las marcadas en el calendario pactado con las empresas en 2019 al que aluden repetidamente desde el Gobierno, sino que existe una orden ministerial de 2020 que decreta que el reactor 1 de Almaraz deberá apagarse el 1 de noviembre de 2027 y el reactor 2, el 1 de octubre del año siguiente. La orden ministerial, relativa a la última renovación de la autorización de explotación de la central, establece textualmente que estas dos fechas serán las de "cese definitivo de explotación de estas Unidades". Un motivo por el que el sector señala que es el Gobierno quien debería mover ficha primero, dado que el primer paso de un hipotético proceso de prórroga debería ser la derogación de esta orden.

Fuentes de las propietarias recalcan tanto este punto como los repetidos mensajes públicos de los dueños de la central en distintos foros en los últimos meses a favor de una prórroga.

La negociación se ha mantenido abierta estos meses con las dos partes enfrentadas fundamentalmente por los impuestos y la tasa Enresa: mientras que desde el Gobierno se descarta cualquier medida que implique un "perjuicio económico" para los ciudadanos, las propietarias insisten en hablar de "asfixia fiscal" y discriminación frente a otras tecnologías menos gravadas. En cuanto a la última subida de la tasa Enresa, la que pagan por la gestión de los residuos, la han llevado a los tribunales.

Entre tanto, sí ha habido movimientos a favor de la prórroga nuclear a nivel autonómico, con la supresión de la tasa en la Comunidad Valenciana y el anuncio hace apenas unos días de María Guardiola de que reduciría a la mitad su ecotasa, que recauda al año entre 80 y 90 millones de Almaraz. Los trabajadores, mientras, continúan movilizados y este jueves quieren reunir en la central extremeña a los comités de empresa de las cinco centrales nucleares españolas, todas ellas amenazadas por el calendario de cierre aunque se esté hablando ya de una posible excepción nuclear catalana.