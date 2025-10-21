Iberdrola, Endesa y Naturgy pactan pedir "cuanto antes" una prórroga para Almaraz

Paso adelante de las propietarias de la central nuclear de Almaraz cuando quedan dos años para el cierre, según el calendario del Gobierno. Las tres empresas propietarias, Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%) han acordado en la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT) presentar "cuanto antes" ante Transición Ecológica una solicitud formal para la prórroga de la central.

Fuentes de Iberdrola han señalado que las tres empresas trabajarán en esa solicitud mientras la central continúa operando "en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas, como ha reconocido recientemente WANO -la Asociación Mundial de Operadores Nucleares-, al otorgar el nivel de excelencia a la planta".

También han subrayado cómo las tres energéticas han reiterado públicamente en múltiples foros su disposición a continuar operando la central, cuya fecha de apagado es el 1 de noviembre de 2027 para el reactor 1 y octubre de 2028 para el reactor 2.

En paralelo, las empresas tendrán que entregar en los próximos días al Consejo de Seguridad Nuclear parte de la documentación encaminada al cierre en cumplimiento de las fechas estipuladas por el organismo y de lo que recoge la orden ministerial de la última renovación para la central, que menciona las fechas en que la central dejará de operar. Una prórroga requerirá necesariamente que el Gobierno la derogue.

El movimiento de las energéticas, que llega en medio del clamor de la zona por una prórroga y del anuncio de una bajada de impuestos de María Guardiola, supone volver a dejar la pelota en el tejado del Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin hacer un gesto que indique un cambio de postura en su voluntad de cerrar las centrales nucleares. Una promesa recogida en su programa y en el pacto con Sumar pero que sin embargo podría quebrarse en el caso de las centrales catalanas.