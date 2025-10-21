5 ventajas inmediatas de pedir ya la ayuda digital

Solicitar el Kit Digital no solo es gratis, sino que ofrece beneficios inmediatos que impactan en el día a día de cualquier negocio. Para muchos autónomos y microempresas, la diferencia entre seguir con un ordenador obsoleto y sin web, o disponer de un equipo nuevo y presencia en Google, puede marcar la frontera entre perder oportunidades o multiplicarlas.

Empieza ahora en ordenadorlibertad.es y disfruta de un ordenador nuevo, una web visible en Google y todo el proceso sin adelantar un euro.

La primera ventaja es clara: un ordenador nuevo, en propiedad, listo en pocas semanas. No hay que perder horas en instalaciones ni pelearse con un sistema que tarda eternidades en arrancar.

La segunda llega de la mano de la visibilidad. Con el Kit Digital, cada negocio recibe una web profesional que aparece en Google, diseñada para captar búsquedas locales y enviar clientes directamente al negocio. Ya no se depende solo del boca a boca: los clientes potenciales pueden encontrarte online y contactar contigo en segundos.

En tercer lugar, está la tranquilidad de la tramitación integral. El equipo de Ordenador Libertad se ocupa de todo: papeleo, validaciones, IVA anticipado y gestión administrativa. El autónomo no necesita perder tiempo en formularios ni en perseguir expedientes; el proceso está pensado para ser cómodo y sin complicaciones.

El cuarto beneficio inmediato es el ahorro de tiempo. Un ordenador que funciona rápido y una web que automatiza la captación de clientes permiten centrarse en lo esencial: producir, atender y facturar. Cada minuto que antes se perdía esperando a que el ordenador respondiera o buscando clientes, ahora se invierte en el negocio.

Y, por último, la ventaja más sorprendente: cero euros de adelanto. La ayuda cubre el coste base del ordenador y de la web. En regímenes donde el IVA es deducible, ni siquiera hay que anticiparlo, ya que el propio programa lo gestiona para que el autónomo no adelante nada de su bolsillo.

Checklist exprés

Autónomo o microempresa con hasta 3 empleados.

Más de seis meses de actividad.

Al corriente con Hacienda y Seguridad Social.

Si cumples, puedes pedirlo y disfrutar de estas ventajas en menos de un trimestre.

El Kit Digital está financiado con fondos europeos y gestionado por Red.es en colaboración con agentes digitalizadores como ZetaPlus, con miles de expedientes tramitados con éxito.