Nancy y Nenuco no corren peligro pese al preconcurso de acreedores de Famosa

La emblemática empresa de muñecas Famosa, con sede en Alicante y creadora de personajes tan queridos como Nancy, Nenuco, Pinypon o Barriguitas, ha iniciado un proceso preconcursal en España con el objetivo de reforzar su estructura financiera. La compañía insiste en que se trata de una medida "temporal" y espera que esta situación se resuelva "en el corto plazo" y que no hay "ninguna duda sobre la continuidad" del negocio.

La causa de esta medida, según fuentes de la firma consultadas por EFE, se halla en el retraso en el cierre de la reestructuración financiera de Giochi Preziosi, que "ha derivado en una merma importante de circulante en Famosa, con impacto en las operaciones y en la viabilidad del negocio, marcado por una fuerte estacionalidad".

"Para salvar esta situación excepcional y sobrevenida y garantizar su viabilidad a largo plazo, la compañía ha iniciado un proceso preconcursal en España", han indicado las mismas fuentes.



Según las fuentes, "se trata de una medida temporal y de protección con el objetivo de reforzar la estructura financiera de la compañía hasta que se cierre el proceso de reestructuración de la matriz, que asegure la inyección de capital circulante que la compañía necesita".

"Mientras tanto, la compañía sigue operando y trabajando para que esta situación excepcional se resuelva en el corto plazo", han agregado.

Famosa: 65 años de altibajos

Fundada en 1957 en la localidad alicantina de Onil, cuna histórica del juguete español, Famosa nació como la unión de pequeñas fábricas artesanales bajo la denominación Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A.. Su objetivo era claro: unir fuerzas para competir frente al auge industrial y la llegada del plástico, que transformaba el sector a finales de los cincuenta.

La estrategia funcionó. Durante las décadas de los sesenta y setenta, la compañía vivió su edad dorada con el lanzamiento de Nancy (1968) y Nenuco (1977), convertidas en auténticos iconos de la infancia española. Sin embargo, los años noventa marcaron un punto de inflexión: la globalización, la entrada de productos asiáticos más baratos y los cambios en los hábitos de consumo infantil golpearon de lleno a la empresa.

En 2001, Famosa atravesó una profunda crisis financiera que la llevó a reestructurar su plantilla y su modelo de negocio. En 2010 pasó a manos del fondo de capital riesgo Sun Capital Partners, que impulsó una etapa de modernización y expansión internacional, especialmente en Europa y Latinoamérica.

Nueve años después, en 2019, el grupo Giochi Preziosi —uno de los gigantes italianos del juguete— adquirió la compañía, integrándola en su estructura global y manteniendo su sede productiva en el polígono industrial de Las Atalayas (Alicante) y volviendo a liderar las ventas en la campaña de Navidad durante varios años.

"Pese a que la situación financiera actual de la compañía es difícil, Famosa no tiene ninguna duda sobre la continuidad de su negocio, así como sobre el futuro de sus marcas, referentes desde hace más de 65 años en la industria juguetera española e internacional", han precisado las fuentes de la empresa.