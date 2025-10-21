La CNMC no aprueba la medida clave antiapagones que pedía Red Eléctrica

Después de que Red Eléctrica alertara de "variaciones bruscas de tensión" que podían poner en peligro el suministro y reclamara a la CNMC una batería de medidas urgentes para ponerle freno, el organismo regulador ha decidido modificar algunos de los procedimientos de operación con carácter de urgencia.

Según notificó a última hora de la noche, se modificarán los procedimientos de operación referidos al proceso de programación, restricciones técnicas y regulación secundaria. Sin embargo, no habrá cambios en lo relativo al procedimiento de operación 7.4 relativo a la regulación de la tensión. Según la CNMC, "requiere de un análisis más profundo por parte de todos los actores implicados, por lo que no procede su adopción de forma inmediata, en tanto no hayan sido analizadas convenientemente las evidencias aportadas por los sujetos en el trámite de audiencia y sus implicaciones".

La decisión de la CNMC sobre las medidas, que estarán vigentes "30 días prorrogables hasta un máximo de tres meses", llega tras las reuniones del organismo con todos los agentes involucrados después de que Red Eléctrica diera la voz de alarma, y luego matizara, sobre los riesgos para el suministro. En el proceso habrían tenido peso las manifestaciones de los generadores síncronos (gas, nuclear e hidroeléctrica) respecto a la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones propuestas, así como el riesgo que ello podría suponer para la integridad de las máquinas generadoras o el propio sistema, informa Europa Press.

Con el fin de proporcionar al sistema el mayor volumen posible de recurso de control de tensión en las circunstancias actuales, la CNMC requiere a Red Eléctrica que "intensifique las acciones orientadas a lograr un control más efectivo, en coordinación con los sujetos implicados y asegurando el máximo nivel de transparencia".

Renovables, tensión y tiempo

El control de la tensión es la clave del enfrentamiento que mantienen Red Eléctrica y las energéticas tras el apagón del 28 de abril, sobre el que siguen sin asumirse responsabilidades. Si ese día el problema fue una sobretensión sin que hubiera suficiente energía convencional conectada, en especial en el suroeste de España, la situación que se vive desde hace unas semanas tendría que ver con unas "oscilaciones de tensión" relacionadas con la entrada y salida súbita de las renovables, un fenómeno que habría agravado el mercado cuarto horario (que fija precios cada 15 minutos y no cada hora) que ha entrado en vigor.

Según explicó a LD el analista Jorge Sanz, de Nera Consulting, si bien la generación convencional tiene la capacidad para regular tensión, "necesita más de 15 minutos para resolver" esas oscilaciones. El problema, resaltó, es de "velocidad al resolverlo": "quien lo genera", fotovoltaica y eólica, lo hace con una frecuencia superior a la que "la tecnología convencional la puede resolver".

Entre las medidas propuestas por Red Eléctrica para tratar de atajar el problema estaba obligar a las renovables a entrar y salir de forma más gradual del sistema, con rampas de subida y bajada más progresivas, de 15 minutos.

En cuanto al control de la tensión, los cambios en el procedimiento, que llevaba años sin reformarse pese a la entrada masiva de renovables, implicaban obligaciones tanto para fotovoltaica y eólica de control "dinámico" de la tensión y también para la energía convencional. Cabe recordar que Red Eléctrica sigue manteniendo cinco meses después que la generación síncrona el 28 de abril era suficiente y fueron los generadores los que no respondieron adecuadamente al control de la tensión. Las eléctricas, mientras, insisten en que la planificación falló. El problema también entonces, según Sanz, fue un problema de tiempos: de exigencia de una respuesta más rápida de lo que podía ofrecer la energía convencional que estaba acoplada en ese momento.