El joven del PSOE que acusa a otros jóvenes en La Sexta de "leer poco" por rechazar los impuestos

En la Sexta Xplica, que como ya sabrá el lector es uno de los programas que suelen dejar varias perlas televisivas durante el fin de semana, han vuelto a tratar la cuestión de los impuestos desde una perspectiva muy favorable a estos. Como ya ocurre con las pensiones, donde utilizan el discurso de unos cuantos youtubers para hacer creer a la audiencia que los jóvenes quieren quitarles las pensiones a los mayores, con los impuestos no han sido menos y han hablado incluso de un "furor antiimpuestos".

Es justo a lo largo del debate, donde aparecieron algunas personalidades como Gonzalo Bernardos o Afra Blanco, donde dieron voz a un joven llamado Jorge Romanillos al que describieron como alguien que "está preparando unas oposiciones". En el siguiente vídeo podemos ver una de sus intervenciones:

💵 ¿Defienden los jóvenes los impuestos? La opinión de Jorge Romanillos (@j_romanillos) en #XplicaEstupor: "Los jóvenes ven a influencers y les hacen caso cuando dicen que se tienen que ir a Andorra, que en España los impuestos son un robo" pic.twitter.com/vKnY9FmAJl — laSexta Xplica (@laSextaXplica) October 18, 2025

Aunque en este corte que sube el programa de la Sexta Xplica a sus redes no se menciona, en el programa explicaron que este joven es afiliado al PSOE, miembro de las Juventudes Socialistas y fue candidato a las elecciones europeas del año 2024.

En cuanto a su discurso, podemos ver que lo centra en que lo que más le preocupa no es el cuestionarse por qué hay cada vez más gente (no sólo jóvenes) que están hartos de pagar impuestos, ni por qué los servicios públicos funcionan cada vez peor, sino que lo que verdaderamente le preocupa es que esté calando el discurso de Milei de que "los impuestos son un robo", y especialmente entre los más jóvenes. Que cada vez más jóvenes están hartos de pagar impuestos es algo que ya contamos en Libre Mercado.

El joven opositor vino a achacar que los jóvenes tengan cada vez más rechazo a pagar impuestos con el hecho de que "leen poco" y que "creen que los influencers son los grandes intelectuales de nuestro tiempo". "Si el Quijote se volvió loco por leer demasiados libros de caballería, los jóvenes son susceptibles de caer en estos bulos porque quizás nos falta leer", expresó el joven socialista.

En cuanto a esta parte del discurso, donde se recurre a la manida idea de creer que, porque se lea sobre, por ejemplo, el tarot uno va a tener un mejor conocimiento de cómo funcionan los impuestos, hay que decir que un reciente artículo sobre las pensiones vimos cómo eran justamente los mayores de 60 años los que menos conocimiento tenían sobre el sistema de pensiones, donde tenemos que un 57% no sabe responder correctamente a dos preguntas básicas sobre el funcionamiento del sistema de pensiones, mientras que en el caso de los jóvenes el porcentaje era del 51%.

Por último, el que fuera candidato a las elecciones europeas por el PSOE insiste en su preocupación por el hecho de que los jóvenes "caigan" en apoyar este tipo de discursos, ya que "muchos de estos jóvenes realmente no tienen una situación económica privilegiada y acaban comprando recetas que realmente les perjudican".

No deja de ser curioso que no vea ningún tipo de relación en las recetas que ha llevado a cabo el PSOE en los últimos siete años en el Gobierno con el hecho de que muchos jóvenes tengan una situación económica mala. ¿Acaso no se da cuenta de que es justamente el Gobierno de Pedro Sánchez, al que él defiende, el que ha contribuido a deteriorar la economía de los jóvenes?

Así pues, vemos que programas como la Sexta Xplica siguen llevando a jóvenes que no representan el sentir general de la juventud en materia de impuestos para criticar y/o ridiculizar a los jóvenes que cada vez están más hartos de los impuestos y que no ven que el pago de estos esté conllevando ninguna mejora en sus vidas.