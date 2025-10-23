"Alguien miente": el Gobierno niega que ordenara a Red Eléctrica operar con más gas tras el apagón

En una nueva sesión de la comisión del Senado que analiza las causas del apagón del pasado 28 de abril, el director de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, volvió a achacar lo ocurrido a un "problema de control de tensión" que, según dijo, nada tendría que ver con la penetración masiva de renovables.

En su extensa comparecencia, García Hernández sí admitió en varios momentos que el sistema español "ahora es más complejo de operar" y hay que "acompasar esta evolución física con suficientes recursos" para una operación segura. Sobre el apagón, sin embargo, insistió en la tesis del Ministerio de que se trató de un "incidente inédito y desconocido" que "ha servido para aprender". También defendió que el sistema ahora "opera de forma reforzada" minimizando los riesgos.

Precisamente sobre este asunto se produjo el mayor choque de la comparecencia. A preguntas de la senadora del PP Elena Castillo, García Hernández negó que existiera aviso alguno sobre lo que podía ocurrir y afirmó que sólo recibieron un informe de Red Eléctrica sobre "el episodio del 22 de abril" en el que también se produjeron incidentes relevantes con la tensión. "Ni como consecuencia de lo del 22 de abril ni a cualquier otro día ni la semana ni la mañana previa se nos avisó de que podía haber un riesgo inminente" de apagón, insistió.

También negó consignas políticas para que Red Eléctrica operara el sistema con más renovables e incluso la supervisión sobre la planificación del 28 de abril, con muy poca potencia síncrona (gas, nuclear e hidroeléctrica), capaz de regular las oscilaciones de la red. "Nosotros no hacemos un seguimiento cada día de qué instalaciones se programan cada segundo", se justificó. Sobre el aviso del 22 de abril, García señaló que se limitó a trasladar la información a su "superior jerárquico", en alusión al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y que Red Eléctrica les aseguró que no había "riesgo evidente de interrupción de suministro" y que el "sistema había sido capaz de gestionar" la situación.

"Ninguna indicación" a Red Eléctrica

Preguntado por el PP, también negó que el Ministerio tenga algo que ver con el drástico cambio de operación del sistema tras el apagón, el mecanismo "reforzado" con más gas y otras tecnologías convencionales que está suponiendo un incremento millonario en los costes. "La operación en modo seguro, reforzado, es exclusiva del operador del sistema y en ningún momento se ha dado ninguna indicación", dijo. "No, en absoluto", reiteró al ser preguntado directamente si él lo ordenó. "Entonces la directora de Operaciones de Red Eléctrica ha mentido o alguien miente en toda esta película", ha dicho la popular.

En efecto, la semana pasada Concepción Sánchez, que también protagonizó un tenso enfrentamiento con el PP sobre las culpas del apagón, afirmó que desde Política Energética y Minas había habido una orden "para que el operador tomase todas las medidas necesarias para reponer el servicio" y "para tratar de minimizar o evitar que se produjese una situación similar", algo que señaló se amparaba en la normativa europea sobre gestión de crisis de electricidad. "En Red Eléctrica no actuamos con consignas políticas salvo por normativa", dijo.

En su comparecencia, García Hernández también se refirió a otras cuestiones, como la petición en 2020 de cambios en el procedimiento de operación 7.4 relativo a la tensión y al profundo cambio de la red por la penetración masiva de fotovoltaica y eólica. Como en otros asuntos, el responsable político señaló que el Ministerio no tenía responsabilidad alguna a que en siete años de gobierno no hubiera habido modificaciones en la normativa, amparándose en que la "competencia plena" era de la CNMC. "La urgencia sobre la revisión del P.O. 7.4 no me corresponde juzgarla. No somos competentes", dijo.

Tampoco quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que haya una prórroga para la central nuclear de Almaraz: precisó que aún no existía una solicitud formal, en alusión a que de momento sólo se conoce la intención de las propietarias de pedirla.