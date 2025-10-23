Las viviendas que se venden con okupas más baratas de España: precios de 2.800 a 10.200 euros por casa
Libre Mercado ha analizado las publicaciones y anuncios de propiedades okupadas del portal inmobiliario Idealista.
La más barata en Tarragona
La vivienda okupada más barata de España se encuentra en Tarragona y tiene un precio de 2.800 euros. Según la descripción, se trata de un piso de 45 m² distribuidos en salón-comedor, cocina, un dormitorio y un baño.
La segunda más barata en Jerez de la Frontera
La segunda propiedad okupada más económica se encuentra en Jerez de la Frontera y tiene un precio de 5.000 euros. La descripción menciona que la vivienda está ocupada ilegalmente y que no se permite visita interior. Tiene 44m2 y fue construida en 1960.
Piso a 6.000 euros en Don Benito (Badajoz)
La tercera vivienda okupada más barata de España se encuentra en Don Benito (Badajoz) y tiene un coste de 6.000 euros. Se trata de un inmueble sin posesión. Imposibilidad de visita interior y tampoco se puede financiar la compra de este inmueble.
Piso a 7.000 euros en Alicante
Este piso okupado con valor de 7.000 euros tiene una superficie de 111m² “muy bien distribuida" en un dormitorio y un baño, ubicado en la localidad de Villena, provincia de Alicante.
Piso okupado en Lugo por 8.100 euros
Esta vivienda de 8.100 euros se distribuye en una habitación, salón-comedor, cocina y un baño y se encuentra en el corazón de Monforte de Lemos (Lugo), según reza la descripción.
Piso okupado de 9.700 euros en Tarragona
Según la descripción, esta propiedad tiene un valor de 9.700 euros y es una vivienda plurifamiliar de 54,56 m² y se encuentra en el municipio de Tortosa, en la provincia de Tarragona.
Piso a 9.700 euros en Toledo
Esta propiedad con valor de 9.700 euros es una casa adosada a la venta de 70 m² de superficie, situada en Calera y Chozas (Toledo).
Piso de 9.900 euros en Jerez de la Frontera
Este piso de 9.900 euros tiene 56 m² útiles y está ubicado en una zona con “gran demanda” de Jerez de la Frontera y según el anuncio, “representa una oportunidad interesante para perfiles inversores".
Propiedad de 10.000 euros en Sevilla
Según lo publicitado, este piso en Torreblanca (Sevilla) es “una oportunidad de inversión. es un inmueble en situación especial, se recomienda obtener asesoramiento jurídico”. Dispone de dos dormitorios y un cuarto de baño.
Piso de 10.200 euros en Murcia
Este piso de 107,74 m2 está situado en un edificio de dos plantas sobre rasante ubicado en el municipio de Archena, provincia de Murcia.