Un abogado de barrio podría captar más clientes online gracias a un ordenador y una web gratis

Imagina a un abogado autónomo con un pequeño despacho de barrio que lleva años confiando únicamente en referencias y contactos personales. Su visibilidad online es prácticamente nula, y cada nuevo cliente depende de una recomendación. El ordenador con el que trabaja se ha quedado obsoleto, tarda en arrancar y limita su productividad diaria. Pero ese escenario podría cambiar por completo gracias al Kit Digital, una ayuda que le permitiría recibir un ordenador nuevo y una web profesional sin adelantar ni un solo euro.
Consulta si puedes optar al programa en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675.
Con la subvención gestionada a través de la campaña Ordenador Libertad, el despacho recibiría un equipo moderno. El nuevo ordenador reduciría los tiempos de trabajo y mejoraría la organización de casos y escritos. Al mismo tiempo, la web profesional mostraría de manera clara los servicios legales, incluiría un formulario de contacto directo y estaría optimizada para SEO local, haciendo que los potenciales clientes que buscan un abogado puedan encontrarlo con facilidad.
Checklist exprés
- Ordenador nuevo listo para trabajar de inmediato.
- Web profesional con servicios y contacto optimizados.
- Tramitación integral gestionada por agentes homologados.
- 0 € de adelanto: IVA anticipado y coste neutro en régimen general.
- Plazo: hasta el 31 de octubre de 2025.
El cambio sería evidente. Pasaría de depender únicamente del boca a boca a tener una presencia digital sólida que genera confianza y capta nuevos clientes desde Google. El despacho ganaría en eficiencia, al contar con un equipo ágil que evita retrasos, y en visibilidad, al posicionarse entre los resultados de búsqueda locales. Además, la web serviría como un filtro para organizar mejor las consultas y priorizar los casos más relevantes.
Las ventajas de este paso hacia la digitalización son claras: más clientes, menos trabajo manual y una gestión más profesional sin coste inicial. Todo el proceso se realiza con acompañamiento técnico y tramitación completa por agentes homologados, con financiación europea que cubre tanto el equipo como la web.
El Kit Digital sigue disponible hasta el 31 de octubre, dirigido a autónomos y micropymes con más de seis meses de actividad y al día con Hacienda y Seguridad Social. Es la oportunidad ideal para cualquier profesional liberal que quiera modernizar su despacho y ganar presencia online.