La solución de Afra Blanco para la vivienda: "freír a impuestos" a los propietarios

En una de las emisiones más recientes de La Sexta Xplica se trató la cuestión de la vivienda y los distintos tertulianos ofrecieron sus puntos de vista sobre cómo solucionar este problema.

Entre estos tertulianos estaba Afra Blanco, activista y sindicalista de UGT, que también ofreció su particular "solución" a uno de los problemas que más preocupan a los españoles. En palabras de la tertuliana, la solución (o una parte de la solución) pasa porque "friamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda y a los que están comprando vivienda para invertir y especular".

Afra Blanco, sindicalista, da su solución para el problema de la vivienda: "Friamos a impuestos a los que compran para invertir" https://t.co/0SDH9bUNqd — laSexta Xplica (@laSextaXplica) October 13, 2025

"Si no hay viviendas para los trabajadores, porque tenemos que usarlas para los turistas, no entiendo muy bien por qué uno está comprando una segunda vivienda en Lavapiés (Madrid) si no es para especular", sentenciaba la sindicalista.

Esta es, al parecer, una de las grandes soluciones que da la tertuliana para acabar con el problema de la vivienda en España, tal y como también se deduce del titular de la Sexta Xplica que acompaña la noticia. Es decir, ante el grave problema de oferta de vivienda, donde se crean muchos más hogares en comparación con nueva vivienda, la solución de Afra Blanco no está en construir mucha más vivienda para que se pueda alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda (bajando así los precios), sino en "freír a impuestos" a todos aquellos que tengan más de una vivienda.

Como ya suele ser costumbre en la izquierda, tanto española como internacional, la respuesta ante la escasez de un bien (la vivienda, en este caso) no está en convertir ese bien en más abundante a través de una mayor producción de ese bien (es decir, construir más vivienda), sino que lo que buscan es repartir las migajas que hayan quedado de ese bien en cuestión.

En el caso de que se le subieran los impuestos a todas aquellas personas que están ganando dinero con sus segundas viviendas, siendo estas personas en un gran porcentaje las más mayores, tendríamos que una de las cosas que podría ocurrir es que muchas viviendas se esfumaran del mercado del alquiler. O incluso peor, que esas viviendas pasaran a ser alquiladas de forma irregular para así no tener que pagar ningún tipo de impuesto.

La "solución" destruiría el mercado de vivienda

Por otro lado, si se reducen los incentivos a alquilar una vivienda también los propietarios tendrán menos interés en reformar o realizar mejoras en dichas viviendas, consiguiendo así que la calidad de los pisos o casas en alquiler en nuestro país fuera peor. Otra cuestión que parecen no tener en cuenta quienes defienden este tipo de medidas es que los propietarios de viviendas bien podrían trasladar el aumento de impuestos a sus inquilinos, con lo que el precio de los pisos en alquiler subiría.

De esta forma, lo que finalmente acabaría pasando es que habría menos oferta de vivienda, provocando un incremento aún mayor de los precios y un deterioro todavía más grande del mercado de alquiler y/o vivienda en España. Por tanto, esta medida que propone Afra Blanco lo único que haría sería perjudicar a todos los trabajadores que ella y su sindicato creen defender y representar.