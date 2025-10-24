Iberdrola, Endesa y Naturgy informan al Gobierno de que quieren prorrogar Almaraz ante la "incertidumbre" en el sistema

Las tres empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han remitido una carta a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que informan de que están "dispuestas" a tramitar la prórroga de la central nuclear extremeña, que vive unos meses decisivos ante la proximidad de las fechas previstas de cierre, otoño de 2027 para su unidad 1 y otoño de 2028 para su unidad 2.

La carta llega dos días después de la última reunión de la Junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz, tras la que se informó de las tres compañías propietarias estaban trabajando en una petición "cuanto antes" de la extensión de vida de la central.

El nuevo movimiento aún no es una solicitud formal de la prórroga, que podría llegar antes de que acabe el mes. También antes del 1 de noviembre las tres empresas están obligadas a presentar ante el Consejo de Seguridad Nuclear los informes necesarios para comenzar el complejo proceso de cierre. Un trámite forzoso mientras las fechas del calendario no se modifiquen y mientras no se derogue la orden ministerial de agosto de 2020 que ordena el cierre de la central en octubre de 2027 y octubre de 2028.

Fuentes de Iberdrola señalaron que un posible movimiento a favor de la prórroga se produciría en paralelo a los trámites marcados por el calendario para el cierre. También apuntaron que en dicha reunión se analizaron las operaciones de la central extremeña, que trabaja "en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas".

La carta a Aagesen, cuyo contenido publica El País, apunta que la extensión de la autorización de explotación para Almaraz se pediría hasta el año 2030, la fecha avanzada por el sector cuando se empezó a especular con la posibilidad de una prórroga.

Aunque en su día el Gobierno solo autorizara a Almaraz para operar hasta 2027 y 2028, la central remitió al CSN una documentación que abarcaba hasta diez años de operación, con lo que según señalaron fuentes del sector el grueso de los trámites para esta miniprórroga hasta 2030 estarían cubiertos. Cabe destacar que 2030 es otra fecha clave en el calendario de cierre español: ese año está previsto el cierre de Cofrentes, que suministra el 45 por ciento de la energía de la Comunidad Valenciana y el 3 por ciento de España, y uno de los reactores de Ascó, en Tarragona. En paralelo a las protestas por el cierre de la central extremeña, nacionalistas y empresarios catalanes han alertado de las desastrosas consecuencias del cierre de sus tres reactores, que suministran el 60 por ciento de la electricidad de Cataluña, y podrían haberle arrancado a Sánchez la promesa de una prórroga para ellos una vez cerrada Almaraz.

"Incertidumbre" sobre el sistema

Según la misiva adelantada por El País, las tres compañías energéticas habrían trasladado a Aagesen que "en función de los calendarios aplicables en cada caso, también estamos dispuestos a tramitar la extensión del resto del parque nuclear". Sobre Almaraz, subrayan que la prórroga se produciría en un contexto de "incertidumbre sobre la estabilidad de tensión en el sistema eléctrico español", que hizo público la propia Red Eléctrica al solicitar reformas urgentes a la CNMC. También apuntan que la extensión "facilitaría ejecutar el despliegue de nueva generación renovable previsto en el PNIEC, y evitaría generar un hueco muy relevante de capacidad de generación síncrona en el sudoeste peninsular", precisamente la zona donde se habría originado el apagón del pasado 28 de abril.

La carta de este viernes llega después de que hace unos meses dos de las propietarias, Iberdrola y Endesa, trasladaran también por carta su disposición a dialogar sobre una prórroga insistiendo al mismo tiempo en la presión fiscal que soportan las centrales, principal escollo de la negociación. En esa ocasión, el Ministerio rechazó la propuesta señalando que la extensión no podía suponer un coste para el ciudadano.