El globo sonda de los autónomos

En los países crecientemente desindustrializados de Occidente existen fórmulas imaginativas para tratar de maquillar a ojos de la opinión pública el desempleo masivo en las estadísticas oficiales. A tales efectos, los de esconder la realidad del nuevo precariado bajo las alfombras, el llamado régimen especial de trabajadores autónomos constituye una de las ficciones administrativas a las que más acuden los gobiernos con propósitos escapistas. Y es que una fracción estadísticamente significativa de ese grupo de trabajadores por cuenta propia, en España quizá en torno a un tercio del total, son en puridad parados encubiertos.

El hecho de que una cifra tan alta de autónomos cotice mensualmente al sistema por las bases mínimas no obedece a otra causa real más que esa. He ahí, por lo demás, el origen del problema financiero de fondo que impide a un segmento importante de la población laboralmente activa acceder, por ejemplo, a pensiones de jubilación siquiera equiparables en cuantía a las más modestas de los trabajadores por cuenta ajena. Y de eso iba la reforma de las cuotas que el Gobierno, muerto de miedo ante las reacciones iniciales, acaba de retirar a toda prisa. La lección, por lo demás, resulta clara: es mucho mejor perpetuar las condiciones de miseria económica a las que se ven abocados tantos autónomos tras finalizar su vida laboral activa que atreverse a plantar cara a las oleadas de demagogia barata e interesada que cualquier incremento de tarifas suscita en nuestro país por norma.

Y si eso de los autónomos, que en el fondo no constituye algo tan difícil de implementar, empujó a los gobiernos contra las cuerdas antes siquiera de que hubiese terminado el primer asalto, ¿qué no pasará el día que un Ejecutivo reúna las agallas suficientes para poner encima de la mesa la cuestión de las pensiones del régimen general? Aunque seguramente no pasará nada de nada. Y ello por la muy previsible razón de que ni socialistas ni conservadores van a incurrir jamás en audacias de ese tipo. La vergonzosa espantada de este Gobierno constituye la prueba del nueve a esos efectos.