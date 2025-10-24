La UE pide el apoyo a la nuclear impulsando la energía de fusión mientras Sánchez insiste en cerrar las centrales

Una comunicación de la Comisión Europea ha dejado clara la prioridad de la UE en materia energética. Y tampoco parece coincidir con la de Pedro Sánchez. "La política energética de la UE seguirá siendo una prioridad en la agenda política el próximo año, según el programa de trabajo de la Comisión para 2026", señala Bruselas. Y el programa, titulado "El momento de la independencia de Europa", marca como exigencia el uso de todas las fuentes de energía verdes que generan una capacidad de suministro sin cortes. Entre ellas, por supuesto, la nuclear. Es más, da el salto ya a la energía nuclear de fusión. Todo ello, mientras Sánchez se empeña en cerrar las centrales nucleares españolas.

El programa de la UE "describe las principales iniciativas previstas para el próximo año y se centra en acciones que profundizarán la integración del Mercado Único, impulsando así la competitividad, el crecimiento y la resiliencia económica", asegura Bruselas. "El sector energético seguirá siendo central en esta labor, basándose en las iniciativas de este año: el Pacto Industrial Limpio y el Plan de Acción para una Energía Asequible)". Y esos planes respaldan como energía verde la nuclear.

"El programa establece que se incluirán propuestas legislativas sobre la gobernanza de la Unión de la Energía, la Directiva sobre energías renovables, la Directiva sobre eficiencia energética y la infraestructura y el mercado del transporte de CO₂". Y, de nuevo, todas esas normas incluyen como energía limpia a la nuclear.

Es más, "se ha incluido una estrategia adicional para establecer las primeras plantas de energía de fusión en Europa con una fecha de adopción específica aún por confirmar". La de fusión es un tipo de energía nuclear.

"Por último, en el contexto del intento continuo de simplificar la legislación de la UE en todos los ámbitos políticos, el llamado Energy Omnibus se centrará en simplificar la legislación sobre productos energéticos y está previsto para el segundo trimestre de 2026. Estos elementos se suman al Paquete de Redes, el Paquete de Energía Ciudadana y la Estrategia de Inversión en Energía Limpia, cuya publicación está prevista provisionalmente antes de finales de 2025", destaca la comunicación. Y todo ello, mientras Sánchez insiste en provocar un apagón nuclear en España.

La iniciativa de la UE coincide, además, con el paso adelante dado en España por las propietarias de la central nuclear de Almaraz, en un momento en el que quedan dos años para el cierre, según el calendario del Gobierno. Las tres empresas propietarias, Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), según han confirmado fuentes de Iberdrola, han decidido remitir al Gobierno la petición formal de una prórroga para Almaraz.

En la reunión de la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT) "se han analizado las operaciones" de la central, que continúa operando "en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas, como ha reconocido recientemente WANO (la Asociación Mundial de Operadores Nucleares) al otorgar el nivel de excelencia a la planta".

Respecto a la solicitud formal de continuidad, los socios de CNAT "trabajan en la gobernanza para lanzarla cuanto antes al Ministerio de Transición Ecológica, con carácter previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear", aseguran.

Fuentes de la eléctrica han subrayado a Libertad Digital "su compromiso con la extensión de vida" de la central, recordando que así lo han hecho públicamente también Endesa y Naturgy, en múltiples foros. La fecha de apagado para Almaraz es el 1 de noviembre de 2027 para el reactor 1 y octubre de 2028 para el reactor 2.