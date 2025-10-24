Un aluvión de críticas por un vídeo sobre los autónomos obliga al PSOE a bloquear los comentarios de sus redes sociales

La desfachatez del Gobierno ha llegado al punto de que no sólo tratan de hacernos ver la realidad de una forma determinada, negando las evidencias presentadas por distintos organismos, think tanks y medios de comunicación. Ahora, desde el Ejecutivo han decidido impedir que los ciudadanos puedan expresar su rechazo o descontento con sus acciones.

En concreto, ha sucedido con un vídeo publicado en redes sociales por el Partido Socialista en el que Emma López, portavoz adjunta del PSOE, y Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, dicen exponer las claves fundamentales de la nueva propuesta del Gobierno en relación con las cuotas de los autónomos y la importancia de que los trabajadores españoles paguen impuestos y cotizaciones. "Vamos a hablar de autónomos", detallan, añadiendo que pretendían explicar qué son las cotizaciones, qué son los impuestos y "para qué valen". "Muy útiles ambos, por cierto", asevera en el vídeo López.

En este sentido, la ministra insistía en que "lo primero que vamos a hacer es hablar de algo que hacen los autónomos, igual que hacen también los trabajadores por cuenta ajena", a lo cual añadía la portavoz adjunta del PSOE: "cotizar", subrayando que "hay una cosa que es muy importante, que es diferenciar qué son cotizaciones, qué son impuestos, para qué valen".

▫️Elma y Enma te explican todo lo

que debes saber sobre los autónomos y la nueva propuesta del gobierno. #autónomos #cotizaciones #maternidad #jubilación pic.twitter.com/S6vg14KdyN — PSOE (@PSOE) October 17, 2025

De esta forma, la ministra de Seguridad Social repetía el clásico mantra de la izquierda, detallando que "pagar impuestos es para servicios comunes: las carreteras, los hospitales". Asimismo, las socialistas defendían conjuntamente que "la cotización va directamente al bolsillo de los autónomos, que es cuando vienen mal dadas de lo que nos acordamos y lo que nos protege".

En este contexto, la portavoz adjunta del PSOE incidía en que "durante una época era una cotización fija y en el año 2022 hicimos un cambio importantísimo y empezaron a cotizar por ingresos reales". A este respecto, la ministra de Seguridad Social ponía su propio caso como ejemplo, detallando que "cuando yo fui madre era autónoma y elegí subirme la base de cotización porque sabía que para cobrar la maternidad tenía que tener algo que se asemejará a lo que yo ganaba".

Por otra parte, la socialista Emma López interpelaba a la ministra para que explicase por qué existe "una brecha entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia". Así, Saiz detallaba que "la diferencia en pensión de jubilación entre un autónomo y un trabajador asalariado es de más de 650 euros al mes". Así, defendía que con la nueva propuesta "un paro pasaría de 670 euros a 1.400 y una prestación de maternidad, que no llega a 1.000 euros, casi llegaría a los 2.000 euros".

El PSOE bloquea los comentarios

Precisamente, por el tono casi burlesco que emplean la portavoz adjunta del PSOE y la ministra de Seguridad Social en el vídeo, demostrando que infravaloran la capacidad de la ciudadanía para comprender la actualidad económica, los usuarios de redes sociales no han dejado pasar la ocasión para responder al Gobierno y mostrar su rechazo a la campaña emprendida por el Ejecutivo para convencernos de las supuestas bondades de la nueva propuesta del Ministerio.

La reacción del Gobierno, en lugar de aceptar las críticas y que los ciudadanos puedan expresarse libremente, ha sido bloquear los comentarios para que sólo puedan escribir en respuesta al vídeo aquellos que el partido desee. Sin embargo, el PSOE no puede impedir que los usuarios de redes sociales se expresen por otras vías. "El partido del pueblo no me deja opinar del vídeo, así que me obligan a retuitearlo", denuncia una persona al respecto.

El partido del pueblo no me deja opinar del vídeo, así que me obligan a retuitearlo.

Pero es fantástico que la ministra reconozca que ella ELIGIÓ subirse la cotización y ahora nos lo estén IMPONIENDO A LA FUERZA. #autonomos https://t.co/N5zo89Uusk pic.twitter.com/qLcSjzww5f — Mercedes (@merpargoes) October 18, 2025

Por su parte, otras personas ironizaban con que en el vídeo las socialistas dicen explicar a los autónomos que la subida de cotizaciones es para que tengan más derechos.

Explicando a los autónomos que les van a subir las cotizaciones por su bien, para que tengan mas derechos... https://t.co/lcMFFWEKdA — Eduardo Callejo (@ecallejo) October 17, 2025

Asimismo, otros denuncian que "no sólo esquilman a los autónomos sino que se ríen de ellos".

No sólo esquilman a los autónomos sino que se ríen de ellos. https://t.co/5Khxp7gQdW — Gonzalo Trenor (@gonzalotrenor) October 18, 2025

Además, otros usuarios ridiculizan el vídeo haciendo referencia a Barrio Sésamo.

Elma y Enma te explican todo lo

que debes saber sobre los autónomos y la nueva propuesta del gobierno. pic.twitter.com/9jXEAkSKGE — Aimaro (@aimaro6) October 18, 2025

Del mismo modo, el PP de la Comunidad de Madrid también ha querido destacar que, con campañas como estas, el Gobierno en realidad se ríe de los autónomos. "Os toman por idiotas, a vosotros y a todos los españoles", señalan en redes sociales.