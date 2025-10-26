Los españoles se hartan: "El teléfono de atención a la vivienda es un chiringuito más"

El teléfono de atención al ciudadano para preguntar sobre los diferentes derechos de los que disfrutan inquilinos y arrendatarios no ha cuajado en la sociedad española como una solución a una problemática que se agrava cada vez más por las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. Mientras que la oferta de vivienda decrece, la titular de esta materia, Isabel Rodríguez ha lanzado el 047, que ha sido definido por un ciudadano como "otro chiringuito más".

De hecho, todos los preguntados por Libre Mercado han coincidido en que este número de atención no supone una solución real que vaya a afectar a la oferta de vivienda, si bien algunas de estas personas han valorado positivamente que se ponga a disposición de los jóvenes y la ciudadanía general información sobre las ayudas que pueden tener para adquirir una vivienda. Una información que, por otra parte, ya se encuentra disponible en la web del Ministerio.

"Me parece una medida como la mayoría de las que lleva poniendo en marcha el Gobierno últimamente, que no sirven para mucho y, en vez de ponerse en la realidad y en la piel de las necesidades reales de la ciudadanía, sacan propuestas más de cara a la galería que otra cosa", ha asegurado un joven que ha calificado el número de atención como "un chiringuito más".

Otra de las personas preguntadas por LM, ha reconocido que, si el teléfono está pensado sobre todo para jóvenes, no le parece un acierto gastar dinero del erario público porque estos buscan toda esa información por otros canales como en la web o en redes sociales. "No le veo mucha utilidad", ha aseverado.

En este sentido, varias personas se han mostrado pesimistas sobre la posibilidad de comprarse una vivienda. De hecho, un joven ha afirmado tener un sueldo "superior a la media" y, ni aun así, ve la posibilidad de poder adquirir una propiedad en los próximos años debido a la falta de oferta, la creciente demanda y la poca construcción de vivienda que se está llevando a cabo en el país.