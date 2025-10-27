Los diez barrios españoles con más porcentaje de extranjeros
11 de los 15 barrios de ciudades de más de 250.000 habitantes con mayor porcentaje de extranjeros se encuentran en Barcelona, otros tres están en Madrid y uno en Murcia, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El barrio Gótico de Barcelona lidera el ranking
Con un 67,1%, el barrio Gótico de Barcelona es la zona con más porcentaje de extranjeros de toda España.
El Raval se sitúa segundo con más del 50%
El Raval, en Barcelona, es el segundo barrio con más porcentaje de foráneos, alcanzando el 50,5% del total de su población.
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (46,6 %)
El tercer puesto lo ocupa el barrio barcelonés de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera Barcelona con un 46,6 % del total.
El Besòs i el Maresme con un 41,7%
Otro barrio barcelonés ocupa la cuarta posición. Se trata de El Besòs i el Maresme, que acumula un 41,7% de población extranjera en sus calles.
La Barceloneta ocupa la quinta posición
La Barceloneta alcanza también el 41,7% de población foránea y cierra el top cinco de barrios con más porcentaje de extranjeros en ciudades de más de 250.000 habitantes.
Pradolongo (Usera) con un 40,7 %
Pradolongo, un barrio perteneciente al distrito de Usera de Madrid cuenta con un 40,7% de población inmigrante.
San Cristóbal (Madrid) con un 40,4 %
San Cristóbal, el barrio del sur de Madrid, se sitúa en séptima posición con un 40,4% de población foránea.
San Diego (Madrid) con un 38% de población extranjera
San Diego, el barrio perteneciente al distrito de Puente de Vallecas, suma un 38% de población extranjera.
La Torrassa (Barcelona) con un 38%
La Torrasa, es un barrio de Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona y alcanza también el 38% de población foránea.
La Florida (Barcelona) cierra el top diez
La Florida, en Hospitalet de Llobregat, es uno de los diez barrios con más población extranjera alcanzando el 37,4%.