Desde inicios del mes de octubre, la aerolínea irlandesa Ryanair ha decidido aumentar su presión contra los responsables políticos de la "mala gestión" del Control de Tráfico Aéreo (ATC) que están realizando en suelo europeo. La compañía ha señalado como culpables a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y a varios ministros de transportes entre los que destaca el polémico Óscar Puente.

La aerolínea número 1 de toda Europa ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez por llevar a España a ser el segundo país que más ha lastrado a la compañía en lo que llevamos de año. Según datos aportados por la empresa de Michael O'Leary, "la mala gestión y la falta de personal" del servicio de control del tráfico aéreo (ATC) en España ha afectado a 34.145 de sus vuelos y 6,1 millones de pasajeros han sufrido retrasos o cancelaciones en lo que va de año.

Según la compañía, los ministros de Transportes son responsables de los servicios nacionales ATC y deben garantizar su gestión con un volumen de personal adecuado, para evitar que se produzcan retrasos. Por ello, Ryanair ha vuelto a pedir al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "solucione el deficiente servicio de control de tráfico aéreo en España".

"Puente se queda de brazos cruzados"

Alejandra Ruiz, jefa de comunicación de Ryanair en España, ha denunciado que "es inaceptable que más de 6 millones de pasajeros de Ryanair hayan visto arruinados sus planes de viaje por los retrasos del ATC español en lo que va de año (del 1 de enero al 29 de septiembre), como consecuencia de la mala gestión y la falta de personal. Mientras tanto, el ministro Puente se queda de brazos cruzados y no actúa".

Por este caos aéreo, Ryanair insta a los pasajeros a visitar la página web Air Traffic Control Ruined Your Flight (El Control de Tráfico Aéreo Arruinó Tu Vuelo) y a exigir a la presidenta de la UE, Ursula von "Derlayed-Again", y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que tomen medidas urgentes para reformar "el deficiente sistema de ATC de España", comenzando por exigir que los servicios de ATC cuenten con todo el personal necesario, especialmente para la primera oleada de vuelos matutinos, que es la más crítica".

21 millones de pasajeros afectados

La empresa irlandesa señala también que 21 millones de pasajeros han sufrido retrasos este 2025 siendo Francia el mercado donde Ryanair se ha visto más afectado, con más de 57.000 vuelos y 10,2 millones de pasajeros afectados. Después de España se sitúa Alemania, con más de 16.000 vuelos y 2,9 millones de pasajeros; el Reino Unido (casi 7.500 y 1,3 millones) y Grecia (cerca de 6.800 y 1,2 millones), de acuerdo con la aerolínea. La aerolínea acusa a Francia, España, Alemania, el Reino Unido y Grecia de tener los "peores" servicios de control del tráfico aéreo y considera que sus Gobiernos se "niegan a garantizar" que "cuenten con el personal y gestión adecuados" para evitar retrasos y cancelaciones.

Clasificación de países con más retrasos aéreos de Ryanair

"No hay excusa para todos los retrasos de estos ATC cuando Bulgaria, Eslovaquia, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca están ofreciendo servicios de ATC eficientes (sin mala gestión ni falta de personal) y son responsables de registrar el menor número de retrasos y cancelaciones de ATC en Europa durante este año", comparan desde Ryanair.

Piden la dimisión de Von der Leyen

El dueño de la compañía, Michael O´Leary pide a Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que dimita si no toma medidas para reformar "de manera urgente" lo que considera "ineficientes" servicios de control del aéreo (ATC, en inglés). Y sostiene que Von der Leyen "se sienta en Bruselas sin hacer nada" para proteger a los pasajeros de la UE ni al mercado único en materia de transporte aéreo. "El ATC de la UE necesita una reforma. Si Ursula von der Leyen no es capaz de llevarla a cabo, entonces debería apartarse y dejar que alguien competente haga su trabajo", denuncia O'Leary.