Sánchez amenaza con encarecer todavía más la vivienda

Tras destrozar el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda, la izquierda sigue empeñada en empeorar aún más la situación. Hemos llegado a unos precios desorbitados debido a la reducción en la construcción de viviendas y la rebaja del parque de pisos en alquiler, todo ello a causa de la brutal inseguridad jurídica.

Más allá de promover políticas liberales que consigan bajar los precios, el Ejecutivo se centra en crear más chiringuitos y el último ha sido un teléfono 047 para la ciudadanía. Esta 'medida' no ha cuajado en la sociedad española como una solución a una problemática que se agrava cada vez más por las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. Mientras que la oferta de vivienda decrece, la titular de esta materia, Isabel Rodríguez ha lanzado el 047, que ha sido definido por un ciudadano como "otro chiringuito más". Un teléfono que no tiene operador, como ha demostrado El Programa de Cuesta.

A pesar de todos estos problemas, Isabel Rodríguez, continúa demostrando que, o bien desconoce cuáles son las causas de la actual crisis del sector inmobiliario, o bien obvia de forma deliberada, con fines partidistas, que la responsabilidad de los altos precios de los inmuebles recae, principalmente, en el Gobierno y su política en materia de vivienda, que desincentiva la construcción de nuevos edificios y expulsa la oferta existente. Sin embargo, Isabel Rodríguez ha dado un paso más y ha asegurado que, si pudiera hacerlo, aplicaría el artículo 155 de la Constitución para intervenir sobre la Comunidad de Madrid y obligarla a implementar la Ley de Vivienda.