Calidad a buen precio, refugio para la resaca de la borrachera bursátil

"Máximos históricos" vuelve a ser la frase del día. Wall Street encadena récords —con el S&P 500 marcando nuevas cimas— y Europa acompaña: el STOXX 600 acaba de cerrar en máximo histórico. En casa, el Ibex 35 por fin ha superado su techo de 2007 y ha rebasado los 16.000 puntos. Dieciocho años después.

¿Qué nos dice la historia cuando todo está "caro"? Que la reversión a la media existe… y que suele llegar después de caídas serias que siembran el próximo gran tramo alcista. Ejemplos: antes del gran ciclo 2009-2020 en EEUU, el S&P 500 cayó alrededor de un 57% en la crisis financiera. Duró 17 meses. Luego, años de subidas.

Otro hito: el desplome COVID. Desde el máximo del 19 de febrero de 2020 hasta el suelo del 23 de marzo, el S&P recortó cerca de un 34% en apenas 23 sesiones… y volvió a máximos pocos meses después, impulsado por estímulos monetarios y fiscales sin precedentes.

Europa enseña otra cara de la media: el EuroStoxx 50 tardó casi 15 años —sí, 15— en recuperar los niveles del 2000 tras la burbuja puntocom y los sustos de 2008-2012. La media, cuando se revierte, a veces lo hace… muy despacio. Y España es el recordatorio más claro: el Ibex ha necesitado casi dos décadas para reconquistar su récord, apoyado ahora en la banca y un mejor ciclo doméstico. La paciencia, aquí, no fue una virtud opcional.

Conclusión: máximos no significan "fin de trayecto", pero estadísticamente elevan la probabilidad de periodos de rentabilidad más modesta, sacudidas y, sí, correcciones. La clave no es adivinar el próximo giro, sino respetar la media: diversificación, horizontes largos y procesos. Porque la historia rima: grandes subidas suelen nacer de grandes caídas… y los excesos también vuelven a su centro.