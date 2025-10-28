El Sindicato de Inquilinas desata una semana de acoso inmobiliario para "reventar" el mercado

Semana tensa en materia inmobiliaria. El Sindicato de Inquilinas se prepara para "reventar" lo que ellos consideran que es una "burbuja" en el mercado de la vivienda. Así, desde ayer lunes y hasta el próximo viernes, la delegación de Madrid ha fijado diferentes convocatorias de protesta contra el "saqueo" de los "buitres", en referencia a las diferentes empresas y fondos de inversión que operan en el sector en todo el país.

La primera de las citas tuvo lugar en la tarde del lunes y consistía en un "Pasacalles por Maricarmen", una inquilina de 87 años residente en el sofisticado barrio de Ibiza de Madrid, y que, previsiblemente, será desahuciada el próximo miércoles 29 de octubre.

El desahucio de Mari Carmen

En las últimas semanas, el caso de Mari Carmen ha acaparado toda la atención mediática y de la izquierda. Sin embargo, periódicos como El País ya denunciaban en 2024 que un fondo había comprado la vivienda de esta inquilina que lleva 70 años disfrutando de un céntrico piso gracias a un alquiler de renta antigua.

Según la versión que dio el año pasado el diario de Prisa, "los nuevos caseros de Mari Carmen le plantearon dos opciones: pasar de pagar 440 euros a 2.650 de alquiler o abandonar el inmueble. Ella intentó regatear hasta los 600 euros, pero la contrapropuesta estableció un mínimo de 1.650 euros de mensualidad", que la mujer tampoco podía pagar. Curiosamente, y también según El País, más de un año después, la inquilina ha venido pagando 500 euros por ese alquiler en lugar de los 1.650 que le exigían.

📆 Súmate a nuestras convocatorias: 🗓 Lunes 27: Pasacalles por Maricarmen, en Retiro.

🗓 Miércoles 29: Paramos su desahucio.

🗓 Jueves 30: Sentamos a Blackstone en el banquillo y tomamos la calle contra los fondos buitre.

🗓 Viernes 31: Acto con los bloques en lucha. pic.twitter.com/h320Grt243 — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 27, 2025

Boicot a un foro inmobiliario

Cabe recordar que la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez prohibió los desahucios sin fecha previa, lo que está impidiendo en muchos casos la expulsión del inmueble el día programado gracias a que los movimientos como los del Sindicato de Inquilinas o la PAH pueden prepararse y personarse en el domicilio en cuestión para impedir actuar a las fuerzas del orden. El texto rezaba lo siguiente:

En todos los casos de desahucio y en todos los decretos o resoluciones judiciales que tengan como objeto el señalamiento del lanzamiento, independientemente de que éste se haya intentado llevar a cabo con anterioridad, se deberá incluir el día y la hora exacta en los que tendrá lugar el mismo

Gracias al Gobierno, y para "parar juntas el desahucio de Mari Carmen", otro de los llamamientos masivos del Sindicato de Inquilinas será el próximo miércoles 29 a las 8:30 de la mañana en el domicilio de la inquilina. Ya el jueves por la mañana, la entidad de la que es portavoz la mediática Valeria Racú ha convocado a sus seguidores en los juzgados de Madrid por un juicio contra los fondos Fidere y Testa.

Ese mismo jueves por la tarde, el Sindicato de Inquilinas también ha organizado una protesta contra el Rental Housing Forum, un foro multitudinario sobre el mercado del alquiler residencial que reunirá a los principales protagonistas del sector.

Promotores, fondos de inversión, gestoras patrimoniales, operadores build to rent, administradores de fincas, aseguradoras y entidades públicas estarán presentes en una cita que esta entidad se ha propuesto boicotear. El viernes cerrarán la semana con un "acto informativo" en la Plaza del Museo Reina Sofía.

Los fondos buitre se van a reunir en Madrid.https://t.co/jFYrmUFkma Convocamos a todas las vecinas de Madrid: 📅 Jueves 30 de octubre

🕓 17:00

📍 Calle José Ortega y Gasset 29, en pleno barrio Salamanca. O reventamos la burbuja o nos echan. pic.twitter.com/RHQ2ZlXOax — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 24, 2025

El Gobierno se radicaliza

La crisis de vivienda que sufre España continúa agravándose y entidades como el Sindicato de Inquilinas han emprendido una guerra contra el propietario desde hace mucho tiempo llegando a llamar a la "huelga de alquileres" a los inquilinos, aunque sin éxito.

Mientras tanto, en el Gobierno de Pedro Sánchez se ha radicalizado todavía más apostando por más intervención en el sector, cuando estas medidas liberticidas son las principales culpables de la actual situación.

Ahora, los socialistas planean limitar las adquisiciones de segundas residencias y escuchan las propuestas de Sumar, que aboga por ampliar los contratos de los alquileres por la fuerza, por una mayor fiscalidad o por intervenciones de los precios.