Borrachera de beneficios en las bolsas. Los principales índices del mundo desarrollado están en máximos. El que nos toca más de cerca, el Ibex 35, en máximos históricos de los últimos 18 años en el entorno de los 16.000 puntos acumulando rentabilidades cercanas al 40% en lo que llevamos de año. En EEUU el S&P500 está marcando nuevos récords y en Europa el EuroStoxx600 cerraba estos días tocando techo.

Una bonanza bursátil que responde a muchas variables. Quizá no tantas como inversores hay en el mundo, pero sí a grandes tendencias que animan a los inversores a descontar grandes beneficios en el futuro y aprovechar la embriaguez generalizada a golpe de liquidez e inteligencia artificial, dos licores que han contribuido a que la fiesta llegue al subidón. Todo está en máximos, índices, materias primas, oro o Bitcoin. También la vivienda.

El problema de ver los índices a los precios que están alcanzando es que recuerdan a tiempos no tan pretéritos en los que semejante brillo vino sucedido por la más desesperante oscuridad. No en vano, después del 7 de noviembre de 2007 llegó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y después de un SP500 con un per de Schiller or encima de 40, llegó el estallido de la burbuja punto com.

Sin embargo, y sin ánimo de ser agoreros, lo interesante del asunto es que nunca se sabe cuándo se producirá la irremediable reversión a la media clásica del mercado, es decir, el punto en el que los distintos índices bajan lo suficiente como para regresar a su media histórica.

Este festival bursátil ha llenado los bolsillos de muchos inversores, en mayor o menor medida dependiendo de las estrategias que hayan seguido. Pero muchos… muchísimos españoles no han participado de esta fiesta. Al contrario, se han quedado perdiendo dinero en depósitos a la vista o cuentas corrientes. Según Inverco casi el 34% de los ahorros financieros de las familias están en depósitos y cuentas a la vista o efectivo. Es decir, ahorradores que han decidido perder dinero vía inflación e incurrir en el coste de oportunidad de no permitir que su dinero crezca en los mercados de capitales.

De cada 10 euros de ahorro de los españoles sólo 1,6 está en instituciones de inversión colectiva, invertidos en los mercados de capitales. Sólo un 1,6% del ahorro de los españoles está construyendo patrimonio e invertido en activos reales, ya sea deuda o Equity.

Lamentablemente este no es un tema menor. Existen algunos estudios que señalan que si el ahorro ocioso (en depósitos, cuentas a la vista o efectivo) que hay en toda Europa se invirtiera en los mercados de capitales, el viejo continente contaría con recursos suficientes como para poder hacer frente a los retos que señalaba el famoso informe Draghi. Sin embargo, ésta sigue siendo una asignatura pendiente en Europa y particularmente en España.