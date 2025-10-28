Un informe de la UFV desmonta la política de vivienda de Sánchez y pide hacer todo lo contrario

Para resolver la crisis del mercado inmobiliario y frenar el alza de los precios de los inmuebles, se deberían llevar a cabo medidas en un sentido completamente opuesto al que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo denuncia el Observatorio Económico de la UFV, que acaba de publicar un informe en el que analiza las causas de la situación que vive nuestro país en materia de vivienda y elabora una serie de recomendaciones al respecto.

Crisis en España

En este contexto, el mercado de la vivienda en España ha seguido una tendencia significativamente distinta a la del resto de países, "con un crecimiento casi nulo en términos reales hasta 2023, que se incrementa notablemente a partir de entonces". Pero ¿por qué ha ocurrido esto? Por un lado, el Observatorio detalla que existe una escasez de oferta, tanto de nueva construcción como de vivienda de segunda mano, que tensa el mercado directamente. La falta de suelo, la complejidad de las tramitaciones, la inseguridad jurídica y las exigencias medioambientales son los factores principales que explicarían esta falta de oferta.

Al mismo tiempo, tal y como destaca el Observatorio, la demanda de vivienda sigue creciendo en tanto que existe una demanda extranjera "muy fuerte" y, además, los hogares españoles tienen mucho dinero ahorrado y pocas deudas. "Adicionalmente, esa fortaleza de la demanda se incrementa por el hecho de que, al mantener España un ciclo diferente y precios bajos con respecto al resto del entorno en el período anterior, ahora convierte al mercado español en un foco de inversión atractivo para los fondos", añade al respecto el Observatorio.

En este sentido, el informe incide en que los impuestos son otro de los elementos que lastran el mercado de la vivienda e impulsan los precios de los inmuebles. "Desde el punto de vista del acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda, junto al alza de precios motivado por demanda y oferta ya mencionada, la vivienda está gravada con una carga tributaria que se levanta como una barrera de entrada relevante para muchos compradores", explica el Observatorio. "Si un joven ahorra y puede llegar a comprar una vivienda de 300.000 euros, (...), tiene que reunir entre 18.000 y 30.000 euros más para Hacienda", indican desde el Observatorio Económico de la UFV.

¿Cómo solucionar la crisis de la vivienda?

Así las cosas, el Observatorio elabora además una serie de recomendaciones con las medidas que se deberían aplicar en materia de vivienda para solucionar la actual crisis del sector. De esta forma, el organismo apunta a que se debería "ampliar la disponibilidad de suelo urbanizable, de manera que pueda ponerse en producción suficiente oferta en el mercado inmobiliario", así como acompañar esta liberalización del suelo de "una reducción de la burocracia al mínimo posible, que permitiría agilizar la tramitación de licencias y requerimientos normativos".

Por otra parte, el Observatorio interpela a las autoridades responsables para revisar la normativa medioambiental, dado que "actualmente existe una agresiva restricción medioambiental no justificada, que puede llegar a retrasar dos o tres años la construcción de viviendas". Además, propone "fomentar un marco adecuado para que las compañías inmobiliarias puedan alcanzar un tamaño relevante que le permita aprovechar las economías de escala y, especialmente, captar la atención de los inversores internacionales".

Asimismo, en el informe se pide "evaluar los efectos de las políticas de control de precios y cuotas de vivienda protegida", porque estas iniciativas llevan a muchas personas a comprar en lugar de alquilar, lo cual tensa aún más este mercado. En este sentido, el Observatorio sostiene que también que se debería "acabar con la limitación de alturas y la limitación demográfica, así como adecuar el diseño urbanístico a necesidades reales que evite el consumo de suelo edificable en grandes calzadas y avenidas con sobrecapacidad, que son infrautilizadas y que drenan suelo disponible".

Con todo, se propone "reforzar la seguridad jurídica el mercado de la vivienda" para mejorar la oferta en el mercado del alquiler, "analizar una posible reducción de los impuestos a las viviendas, incluso eliminarlos" y, por otra parte, "promover un marco de actuación equilibrado en el mercado de la vivienda" con el fin de evitar que se dificulten las posibilidades de los ciudadanos para comprar una vivienda.