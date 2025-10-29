El Imserso agota todas sus plazas en pocos días y deja a millones de jubilados en el aire

En cuestión de días, se han agotado las plazas de los viajes del Imserso, por lo que quienes se hayan quedado sin plaza pasan a engrosar las listas de espera y sólo podrán acceder a ellas si se producen cancelaciones. En concreto, en declaraciones a Libre Mercado, desde Ávoris Corporación Empresarial –división de viajes del Grupo Barceló– y Turismo Social confirman que en estos momentos todas las plazas disponibles están ocupadas. Recordemos que la comercialización de estos viajes comenzó el pasado 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, mientras que en el resto de España dio inicio el 8 de octubre.

Esta noticia llega después de que conociéramos que en lugares como Galicia las plazas disponibles del Imserso se agotaron en el primer día de comercialización, lo que despertó el malestar entre aquellas personas que, aunque estaban interesadas en solicitar un viaje a través de este organismo, no pudieron debido a la elevada demanda y la escasez de plazas disponibles. Por ello mismo, cuando se abrió este plazo de comercialización, se pudieron ver largas colas en las calles a las puertas de las agencias.

Falta de plazas

Desde el Imserso explican a LM que el plazo para la comercialización de los viajes de esta campaña termina en junio de 2026. Por tanto, vemos cómo nueve meses antes del final de este plazo ya no quedan más plazas disponibles para los jubilados inscritos en este programa. No obstante, desde el organismo explican que, cada día, se producen cancelaciones, por lo que las personas jubiladas que estén interesadas en viajar con el Imserso todavía tienen la posibilidad de hacerlo –aunque, eso sí, depende de que vayan quedando plazas libres–.

En cierto modo, es normal que esto ocurra, porque, como nos detallan desde este organismo, hay inscritos unos 2,8 millones de jubilados, mientras que, de acuerdo a lo publicado por el Gobierno, para la actual campaña se han ofrecido tan sólo 879.213 plazas. De hecho, esta cifra supone una reducción de más de 7.000 plazas con respecto al año pasado, cuando se ofertaron 886.269 plazas. Pero este no es sólo un problema de escasez de plazas. En realidad, las gestiones que realizan las agencias de viajes no afectan sólo a una serie de destinos concretos, sino también a las fechas en las que los jubilados desean viajar. Así lo confirmaron desde Halcón Viajes a Libertad Digital.

Con todo, como ya hemos detallado en Libre Mercado, el coste del Imserso para los contribuyentes es considerable, incrementando además el gasto del Gobierno. Según expuso la ministra Pilar Alegría el pasado mes de abril, entre 2025 y 2028, el Gobierno va a destinar 970 millones de euros para financiar los viajes del Imserso. Así, esta temporada 2025-2026, la adjudicación de estos viajes estuvo cerca de los 60 millones de euros.