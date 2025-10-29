Las redes ridiculizan al PETA por su último disparate sobre esquilar ovejas

Nuevo disparate de la asociación de Personas por el Trato Ético de los Animales, también conocida como PETA. La versión latina de la organización publicó el pasado 20 de octubre un post en la red social X (Twitter) a través de su cuenta oficial, donde tiene más de 66.000 seguidores.

En el siguiente vídeo podemos ver como una oveja es acariciada al tiempo que dentro del vídeo se incluye un texto que dice "tu suéter de lana alguna vez fue una oveja que amaba los abrazos y las caricias", una frase que parece dar a entender que hay que matar a la oveja para esquilarla.

Recuerda su dócil rostro la próxima vez que vayas a comprar un suéter de lana y déjalo EN el estante 🤍🐑 pic.twitter.com/qVCNQbKfd2 — PETA Latino (@PETA_Latino) October 20, 2025

Este post, que también publicaron en su cuenta de Instagram donde suman más de 300.000 seguidores, ha desatado una ola de críticas y burlas por la demostración de un gran desconocimiento en cuanto a cómo se extrae la lana de las ovejas.

Como es bien sabido, no siendo necesario ser experto en la materia para conocerlo, las ovejas no sufren cuando se las esquila, siempre que el proceso se haya hecho con un mínimo de cuidado y de profesionalidad. La lana se corta por encima de la piel, de manera que no es doloroso, siendo similar a cuando a los humanos nos cortamos el pelo.

Por otro lado, no sólo es que no sea malo esquilar a las ovejas, sino que es algo positivo para ellas, pues una cantidad excesiva de lana puede acumular suciedad, humedad o parásitos. También puede afectar la regulación de la temperatura de estas, especialmente en entornos cálidos. El esquilar a las ovejas de forma periódica también ayuda a mejorar la movilidad de estas, además de facilitar su limpieza. Así pues, tenemos que tanto los humanos como las ovejas se benefician de este proceso.

Es por todo esto por lo que las respuestas a esta publicación no se hicieron esperar y los usuarios dejaron contestaciones como estas:

5 años sin esquilar. 35 kilos de lana que la impedían moverse. Recuerda este sufrido rostro cada vez que vayas a tuitear una gilipollez. pic.twitter.com/Ka6uYPMJpb — Jorge Hernández Buja (@jorgebuja) October 21, 2025

Dicha respuesta ha tenido incluso más likes que el propio tuit de PETA. No es para menos, pues el desconocimiento mostrado por la asociación de animales en la publicación de la que estamos hablando es enorme, ya que dan a entender que las ovejas están siendo maltratadas mientras se las esquila, algo que no es cierto.

Este otro usuario recordó algunas de las consecuencias negativas de no esquilar a las ovejas, como el sobrecalentamiento o la atracción de moscas:

Las ovejas que no se esquilan, sufren sobrecalentamiento, deshidratación, hipertermia, dificultades de visión y algunas pueden morir por ello. Mucha lana atrae moscas, causando infecciones y parásitos. Y al aumentar el peso sobre sus patas, padecen problemas articulares. — Fernando Urukagina (@FUrukagina) October 20, 2025

Por último, fueron muchos los comentarios que tiraron de humor al responder a este tuit tan desafortunado de la cuenta de PETA en Latinoamérica, este es uno de los post que tuvieron más likes:

Literalmente el proceso de trasquilar una oveja ser como: pic.twitter.com/ZBsEOXoA6a — Nazo no Lain X Comissions open/ (Pokémon/Re:) (@YFox016) October 21, 2025

Así pues, resulta irónico que una organización que dice preocuparse tanto por los animales no sea consciente de algo tan básico en cuanto a las ovejas, y es que el mero hecho de esquilar a dichos animales no les produce ningún tipo de daño, siempre y cuando este sea llevado a cabo de una forma medianamente normal y con profesionalidad.