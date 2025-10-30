El BCE anuncia el euro digital para 2029

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido avanzar en el proyecto del euro digital tras concluir la fase de preparación iniciada en noviembre de 2023, y apunta a una posible primera emisión en 2029, siempre que la legislación pertinente se apruebe en 2026 y el Consejo de Gobierno lo autorice.

El BCE insiste en que la decisión final sobre la emisión del euro digital se tomará solo después de que los legisladores adopten la normativa necesaria. Según sus cálculos, si todo va según el plan, desde mediados de 2027 se podrán realizar pruebas piloto y operaciones iniciales, preparando así al Eurosistema para una primera emisión que, según la institución, "preservará la libertad de elección y la privacidad de los europeos". Lo que hoy se presenta como una "opción" podría convertirse mañana en la única forma de pago aceptada.

¿Qué significa para los ciudadanos?

El banco central argumenta que el euro digital protegerá la soberanía monetaria y la seguridad económica de Europa, fomentará la innovación en los pagos y asegurará que los sistemas europeos sean "competitivos, resilientes e inclusivos". La otra cara es que habrá un control centralizado del dinero que podría limitar el anonimato que aún garantiza el efectivo.

En cuanto a los costes, el BCE estima que el desarrollo del euro digital ascenderá a 1.300 millones de euros hasta la primera emisión, mientras que los gastos operativos anuales desde 2029 se situarían en torno a 320 millones de euros, asumidos por el Eurosistema, como ya ocurre con la producción y emisión de billetes. La institución asegura que estos costes se compensarán con el señoreaje, aunque incluso pequeñas emisiones de euros digitales implicarían que los ciudadanos financien este experimento tecnológico.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha declarado que "el euro, nuestra moneda común, es un símbolo de la confianza en la unidad europea" y añadió que la institución está trabajando para que "el efectivo digital se adecúe al futuro". Traducido: el BCE prepara un sistema de pago que promete libertad y privacidad, mientras concentra cada transacción bajo control centralizado.

El BCE también destaca que un euro digital complementará al efectivo y respalda la propuesta de reforzar el derecho a pagar en efectivo, pero no menciona que la nueva moneda electrónica permitiría limitar el uso, imponer condiciones y, eventualmente, programar pagos. Bajo la etiqueta de "innovación", el euro digital abre la puerta a un sistema de dinero programable, donde cada transacción podría estar sujeta a control y validación centralizada.