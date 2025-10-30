Foro Energía de Libertad Digital: las claves de un debate trascendental para el futuro de España

En un mundo en constante transformación, donde la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica deben ir de la mano, el Foro Energía de Libertad Digital quiere posicionarse como una contribución esencial al debate público sobre el futuro energético de nuestro país.

España se encuentra en un momento crucial de su transición energética. Es fundamental reconocer que la diversificación del mix energético constituye la piedra angular de un sistema eléctrico robusto, seguro y competitivo. El foro de Energía del Grupo Libertad Digital nace con la vocación de poner en valor todas aquellas fuentes de energía que, más allá de algunas renovables más conocidas, configuran el presente y el futuro energético no sólo de España, sino del resto de Europa

El evento, que tendrá lugar el próximo lunes 24 de noviembre en Madrid, reunirá a responsables autonómicos, líderes del sector energético e industrial, y representantes de empresas clave para debatir sobre las oportunidades y obstáculos que afronta España en esta transformación.

El papel de las comunidades autónomas en la atracción de inversiones industriales, las trabas administrativas para desplegar nueva infraestructura, y la viabilidad de un mix dominado por renovables sin tecnologías síncronas como la nuclear serán algunos de los temas clave.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León; Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura; y Manuel Argüelles Linares, director general de Energía y Minas de la Generalidad Valenciana expondrán la visión autonómica sobre el desarrollo de infraestructuras energéticas y el impacto de decisiones como el cierre de centrales nucleares.

Más detalles del evento

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, planteará si el sistema eléctrico está preparado para prescindir de estas fuentes de respaldo. Y representantes de Naturgy, APPA, Spain DC, Neoelectra, The Nostrum Group y otros actores institucionales y del sector industrial, como el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, abordarán desde distintos ángulos los retos regulatorios, las inversiones necesarias, y el almacenamiento energético como garantía de estabilidad.

El foro también tratará la red europea de hidrógeno, el papel del biometano y la necesidad de adaptar las centrales térmicas para garantizar un mix energético 100% renovable con garantías.

El debate estará moderado por Leticia Vaquero, periodista de Libertad Digital, en un evento clave para entender qué decisiones marcarán el rumbo energético de nuestro país en los próximos años.