Los bancos centrales pierden la fe en su propia moneda y se lanzan a comprar oro de forma masiva

La moneda FIAT que emiten los Estados actualmente no cuenta con la confianza de los inversores. Si consideramos que estas divisas cuentan únicamente con el respaldo de sus emisores, en función de su solvencia y capacidad de financiamiento, en un contexto como el actual, en el que los elevados niveles de deuda ponen en riesgo la estabilidad fiscal de los Estados, es evidente que estos activos no pueden transmitir tranquilidad a los mercados.

A ello se le suma, además, que la moneda FIAT tiende a perder valor sistemáticamente como consecuencia de la inflación. Por lo tanto, no es de extrañar que los inversores traten de proteger sus activos, buscando alternativas que puedan servir de refugio para su dinero. Así se explica, por tanto, la evolución que ha experimentado el oro en el último año.

Compras y ventas de oro

No obstante, resulta especialmente interesante que los Estados estén adquiriendo cada vez mayores cantidades de oro a través de sus bancos centrales. ¿Cómo pretenden entonces que los ciudadanos y los inversores confíen en sus monedas FIAT? Lo cierto es que es paradójico que, quienes emiten una moneda, no confíen en el activo que, precisamente, ellos venden al mercado –y con el que obligan a pagar impuestos a los ciudadanos–.

Concretamente, según los datos ofrecidos por el World Gold Council, los países que más oro han comprado en el segundo trimestre de 2025 son Polonia, Kazajistán, Turquía, China y República Checa. De este modo, Polonia ha aumentado sus reservas en 18,66 toneladas, Kazajistán ha acumulado 15,65 toneladas más y Turquía ha adquirido 10,83 toneladas de oro adicionales. Al mismo tiempo, China ha incrementado su saldo en oro en 6,22 toneladas y República Checa ha adquirido 5,73 toneladas más.

Por otra parte, Singapur, Uzbekistán, Alemania, México y Portugal son los países que más oro han vendido en el segundo trimestre de 2025. Así, Singapur ha vendido 10,96 toneladas, Uzbekistán se ha deshecho de 3,11 toneladas de oro y Alemania ha hecho lo propio con 1,03 toneladas. Del mismo modo, las reservas de oro de México han disminuido en 0,08 toneladas en este período y las reservas de Portugal han decrecido en 0,03 toneladas.

Esta situación es especialmente relevante en un momento en el que, como indicamos, el oro está sirviendo como valor refugio ante la decadencia de la moneda FIAT estatal. De hecho, teniendo en cuenta cómo se revalorizó el oro que decidió vender Pedro Solbes en 2007 a pesar de los argumentos empleados por el Gobierno de Zapatero para justificar la operación, es evidente que los países que vendan o compren oro en estas circunstancias están poniendo en marcha operaciones de gran importancia para las cuentas públicas.