Los productores de calabaza, desbordados antes de Halloween: "No hay tiempo para entrevistas"

"No hay tiempo para entrevistas antes de Halloween. Bastante tenemos con atender pedidos". Es la respuesta acelerada que nos dan desde La Casa de la Calabaza, una explotación familiar en San Mamés de Abar (Burgos) que cada año produce unos 80.000 kilos de 200 variedades diferentes de calabazas y que en estos momentos está en el pico de su demanda anual debido a la fiesta de Todos los Santos.

La tradición importada de tallar vegetales con rostros siniestros para ahuyentar a los malos espíritus está de moda y los burgaleses no son los únicos productores que andan apurados para llegar a tiempo del "truco o trato".

La empresa Kernel Export, con sede en Los Alcázares (Murcia) es una de las principales productoras y comercializadoras de calabaza "tipo Halloween" de España. En los últimos años aseguran que las unidades vendidas no bajan de las 700.000, normalmente destinadas a decorar colegios, centros comerciales, tiendas y restaurantes en España y en el norte y centro de Europa.

¿Cuál es la variedad de la calabaza de Halloween?

La calabaza más popular para Halloween es la Cucurbita pepo, conocida comúnmente como "Jack-o'-lantern". Esta variedad es el resultado de un cruce entre las variedades Connecticut Field y Golden Oblong y se distingue por su piel dura y anaranjada, su forma redondeada y su tamaño ideal para vaciar y tallar. Su peso suele oscilar entre los 4 y los 8 kilos.

Otra opción para la decoración de la casa o el jardín son las Cucurbita maxima, conocidas como calabazas grandes. Estas se caracterizan por su intenso color naranja, piel firme, pulpa suave y un tamaño imponente que puede superar los 9 kilos. Además, tienen la ventaja de que pueden aguantar hasta seis días después de su tallado.

Repunta también el consumo

Las cifras demuestran que el aumento de la demanda de calabaza no sólo se limita a las variedades decorativas, sino que también se extiende a las de consumo, las que se utilizan para cremas, tartas y otros platos típicos de la temporada de otoño.

En Mercamadrid, durante las tres primeras semanas de octubre de 2013 se vendieron 141.470 kilos de calabaza. En el mismo periodo de este 2025, las ventas se han disparado hasta los 397.290 kilos, casi el triple de lo que se vendía hace doce años.

¿Por qué se tallan calabazas en Halloween?

Aunque muchos lo asocian con Halloween y la cultura estadounidense, la costumbre de tallar calabazas tiene raíces europeas muy antiguas. Se originó con Samhain, la fiesta celta que marcaba el fin de la cosecha y el comienzo del invierno y en la que, según las creencias celtas, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba. Por eso, tallaban nabos y otros vegetales para ahuyentar a los espíritus no deseados.

Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a Norteamérica, descubrieron que las calabazas autóctonas eran más fáciles de tallar y más resistentes que los nabos. Así que decidieron utilizarlas hasta que se acabaron convirtiendo en el símbolo icónico que conocemos hoy.