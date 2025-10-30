Una agencia de viajes podría multiplicar reservas gracias a un ordenador gratis

Imagina una pequeña agencia de viajes que todavía trabaja con un ordenador lento, que se bloquea a cada rato, y sin presencia en internet. Sus clientes llegan por recomendación o por pasar frente al escaparate, pero en Google simplemente no existe. Cada presupuesto tarda minutos en cargarse, las llamadas se acumulan y muchas oportunidades se pierden por falta de tiempo o medios digitales.

Solicítalo hoy mismo en ordenadorlibertad.es.

Con el Kit Digital, esa situación podría cambiar por completo. La ayuda, gestionada a través de la campaña Ordenador Libertad, permite a autónomos y micropymes obtener un ordenador nuevo y una web profesional optimizada, sin adelantar un solo euro. El proceso es sencillo: el equipo llega listo para gestionar correos, reservas y facturación y la web se diseña con un catálogo de viajes, formulario de contacto y SEO local para aparecer en búsquedas como "agencia de viajes + ciudad".

Checklist exprés

Ordenador nuevo y listo para usar.

Web profesional optimizada para Google.

Tramitación integral sin papeleo.

Sin adelantos: coste neutro en régimen general.

Ayuda disponible hasta el 31 de octubre.

En un escenario así, los resultados serían inmediatos. Las solicitudes online aumentarían en cuestión de semanas, llegando clientes que nunca habrían conocido la agencia. Los usuarios podrían consultar destinos y precios en la web y enviar directamente su solicitud, reduciendo las llamadas y mejorando la organización interna.

El impacto de esta digitalización sería doble: más visibilidad y más eficiencia. Por un lado, la web profesional convertiría a la agencia en una opción visible en las búsquedas locales; por otro, el nuevo ordenador eliminaría los bloqueos y la pérdida de tiempo diario, permitiendo trabajar con agilidad.

Todo ello sin complicaciones ni costes ocultos. El trámite lo realiza un agente digitalizador homologado, que gestiona incluso el anticipo del IVA para que el beneficiario no tenga que adelantar nada. En régimen general, el resultado es un coste neutro; en módulos, solo se abona el IVA, manteniéndose el resto 100 % subvencionado.

El Kit Digital sigue disponible hasta el 31 de octubre, para autónomos y micropymes con más de seis meses de actividad y al día con Hacienda y Seguridad Social. Una oportunidad perfecta para que cualquier pequeño negocio del sector turístico modernice su equipo, gane presencia online y convierta búsquedas en reservas reales.