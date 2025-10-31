Los apagones de Cuenca y Orense hacen saltar las alarmas mientras el Gobierno sigue empeñado en acabar con las nucleares

El suministro eléctrico en España vuelve a estar contra las cuerdas. Tras quedarse Orense sin luz hace unos días, Cuenca ha sufrido otro apagón este lunes que ha dejado la ciudad a oscuras. Estos dos episodios vividos en menos de una semana hacen saltar las alarmas después del apagón nacional que puso en jaque a España el 28 de abril de 2025.

De momento, las autoridades no han precisado la causa del apagón de Cuenca. Mientras tanto, en Orense, la empresa Naturgy ha señalado al diario La Región que se trató de una avería en una línea de media tensión en la zona del Barbaña, que inicialmente afectaba a unos 700 clientes, aunque las maniobras para resolverla podrían haber generado cortes en otros puntos de la ciudad.

El corte en Cuenca tuvo lugar sobre las 19:00 horas y ha dejado a Cuenca sin luz en los domicilios y sin alumbrado público, además de provocar que hayan saltado las alarmas en varios establecimientos según adelantó el digital EnciendeCuenca. Afortunadamente, la luz regresó en apenas cinco minutos.

En Orense, el día 21 de octubre, sobre las 11 de la mañana, la ciudad se quedó sin suministro eléctrico. El corte afectó a varios barrios y se prolongó en algunas zonas hasta la media hora. La avería se localizó en una línea de media tensión denominada Barbaña. Según confirmó Naturgy, el problema estaba en un tramo subterráneo de esa línea.

Con todo este caos sobre la mesa, el Gobierno de Pedro Sánchez parece no haber aprendido la lección y hace oídos sordos a las recomendaciones de los expertos. Y es que mientras se aconseja combinar todos los tipos de energías para fortalecer y reforzar el sistema eléctrico y así evitar apagones, el ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen sigue empeñado en acabar con las nucleares.

En el contexto energético europeo, incluso la Comisión Europea de Ursula von der Leyen parece haber dado marcha atrás en su política de persecución a las nucleares. Sin embargo el Ejecutivo español sigue apostando por eliminar la energía nuclear e imponer las renovables como las plantas solares o los parques eólicos.

Una política arriesgada incluso para Red Eléctrica, que en un informe anterior al apagón avisó a sus inversores de los riesgos para el suministro del cierre de centrales convencionales como las nucleares y que en el marco de los trámites para el cierre de Almaraz tendrá que emitir otro sobre si es viable para la seguridad del suministro.

Y es que el uso exclusivo de renovables -como quiere establecer Sánchez- puede poner en riesgo la estabilidad del sistema energético en momentos de alta demanda o de escasez de generación.