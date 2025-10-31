La OMC autoriza a la UE a sancionar a EEUU tras ocho años de conflicto por la aceituna negra

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha vuelto a dar la razón a Europa en conflicto con Estados Unidos por los aranceles a la aceituna negra española. Ocho años después del inicio de las reclamaciones, el organismo internacional ha autorizado a la Unión Europea (UE) a imponer represalias por valor de 13,64 millones de dólares (unos 11,7 millones de euros).

El motivo: Washington no ha corregido los aranceles que impuso en 2017 a las aceitunas negras procedentes de España, a pesar de que la OMC ya había dictaminado que esas tasas eran contrarias a las normas comerciales internacionales.

Una disputa que lleva casi una década

El conflicto arrancó cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió gravar con un 35% las aceitunas negras españolas, acusando a los productores de beneficiarse de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Bruselas y Madrid lo consideraron desde el primer momento un ataque injustificado. Aunque Washington redujo más tarde el arancel al 31%, la UE lo vio como un gesto insuficiente y llevó el caso hasta el final.

Mientras tanto, el sector español ha pagado un precio alto: las pérdidas acumuladas desde 2017 superan los 260 millones de euros, según las últimas estimaciones. Antes de los aranceles, las exportaciones de aceitunas negras españolas a Estados Unidos rondaban los 70 millones de euros al año.

Gran parte de esas aceitunas, por cierto, acaban en las pizzas que se sirven en restaurantes y cadenas de comida rápida al otro lado del Atlántico.

La UE podrá ajustar las sanciones por inflación

El panel arbitral de la OMC autoriza ahora a Bruselas a imponer sanciones por 11,7 millones de euros anuales, una cantidad menor a los 30 millones que había solicitado inicialmente la Comisión Europea. Sin embargo, el fallo incluye una novedad importante: la cifra podrá actualizarse según la inflación, lo que deja margen a la UE para ajustar sus contramedidas si la situación económica cambia.

La Comisión podrá ahora pedir al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC la luz verde definitiva para aplicar estas sanciones, previsiblemente mediante nuevos aranceles a productos estadounidenses.

Reacción de España: "Se confirma nuestra posición"

El Gobierno español ha celebrado la decisión y ha recordado que la OMC "confirma la posición defendida por la UE y por España" desde el principio.

Fuentes del Ejecutivo citadas por Efeagro aseguran que con este nuevo laudo "se pone fin a la disputa", y añaden que ahora se valorarán junto con Bruselas "los próximos pasos a seguir".

Más allá del impacto directo sobre el sector de la aceituna, Bruselas siempre ha considerado este conflicto clave para la defensa del modelo agrícola europeo. Si Estados Unidos hubiese salido victorioso, podría haber sentado un precedente peligroso para toda la Política Agraria Común (PAC), pilar de los subsidios al campo europeo.